Crack de la Juventus explotó contra Sarri al ser excluido de la lista para la Champions

El internacional alemán de la Juventus de Turín, Emre Can, acusó a su entrenador, Maurizio Sarri, de “deshonestidad” por no haberlo incluido en el grupo inscrito para la Champions League.

El volante de 25 años, Emre Can, que esta semana se encuentra con la selección alemana, no figura en la lista 22 jugadores para la Champions League publicada este martes por la Juventus.

Maurizio Sarri “no fue honesto”, comentó Emre Can desde Hamburgo antes del entrenamiento de la ‘Mannschaft’, que se enfrenta el viernes a Holanda en la fase de clasificación para la Eurocopa-2020.

“Estoy rabioso y furioso, no lo entiendo, es muy chocante para mí, porque se me prometieron otras cosas estas últimas semanas”, aseveró Emre Can.

El alemán prometió “sacar conclusiones” de esta decisión, aunque la Juve aún puede modificar su nómina en invierno (boreal) e incluirlo en el grupo. “Quiero y voy a jugar la Champions League”, lanzó abriendo la puerta a una posible salida del club piamontés, informó AFP.

Según Emre Can, Maurizio Sarri le informó el martes por teléfono: “La llamada duró menos de un minuto. No me dio ninguna razón de mi ausencia” en la lista, afirmó el alemán.

Juventus FC: Can no fue el único en quedar fuera de la lista para la Champions League

Giorgio Chiellini, que se rompió el ligamento cruzado de una rodilla, el croata Mario Mandzukic y el alemán Emre Can, por decisión técnica, se quedaron fuera de la lista oficializada este martes por el Juventus Turín para la fase de grupos de la Champions League, recapituló EFE.

La Juventus, encuadrado en el grupo D junto a Atlético Madrid, Bayer Leverkusen y Lokomotiv Moscú, presentó su lista de 22 jugadores en la cual sí entraron los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala o el francés Blaise Matuidi, cuya presencia estaba en duda a causa de la larga plantilla del cuadro turinés.