Mariano Closs abandonó transmisión de Fox Sports tras quedarse sin voz [VIDEO]

Previo a que se confirme una nueva edición del Boca Juniors vs. River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores 2019, hubo un gran inconveniente con el narrador principal de la cadena Fox Sports que ha generado muchas reacciones en redes sociales.

Y es que cuando recién había iniciado el segundo tiempo del River Plate vs. Cerro Porteño, el conocido relator Mariano Closs empezó a quedarse sin voz y tuvo que ser reemplazado en plena transmisión por su compañero Federico Bulos.

“Sepan aguantar esta garganta partida, eh. Pero bueno, haremos lo posible para que todo salga bien”, había advertido el periodista argentino en el primer tiempo. No obstante, en la segunda parte del River vs. Cerro ya no pudo más y tuvo que ser sustituido.

Luego de que River Plate había marcado el gol del empate por intermedio de Nicolás de la Cruz, el Negro Bulos se tomó unos segundos de la transmisión de Fox Sports para enviarle un saludo a Mariano Closs y resaltar que llegaba a este partido de Copa Libertadores con problemas en la garganta.

La últimas palabras de Mariano Closs en el River Plate vs. Cerro Porteño

“Lo único que me quedé sin voz, porque la gente se quedó preocupada. Me quedé disfónico totalmente. El partido es todo tuyo, Fede”, manifestó Closs con cierto inconveniente.

Dato: River Plate y Boca Juniors jugarán la semifinal de la Copa Libertadores 2019 el martes 1 de octubre en el Monumental y el martes 22 del mismo en La Bombonera.