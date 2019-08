Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: dónde y cómo ver la fecha 3 de la Liga Santander

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO | STREAMING GRATIS | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Barcelona visita este sábado 31 de agosto al Osasuna por la fecha 3 de La Liga Santander en el Estadio El Sadar vía ESPN, Movistar, MiTele y beIN Sports a partir de las 10:00 horas de Perú.

La República deportes realizará una transmisión en vivo gratis del partido Barcelona vs. Osasuna gracias a la señal de ESPN, Movistar, MiTele y beIN Sports desde las 17:00 horas de España. En el streaming en directo encontrarás: canales para ver La Liga Santander, alineaciones confirmadas, goles, jugadas polémicas, pronósticos de casas de apuestas y más.

El Barcelona, pendiente de la operación Neymar y sin Lionel Messi, intentará el sábado en casa del Osasuna sumar otros tres puntos tras su contundente victoria el pasado fin de semana sobre el Betis, mientras Atlético y Sevilla pugnan por liderar la clasificación en solitario de La Liga Santander.

Barcelona, noveno con tres puntos, viaja a El Sadar de nuevo con Antoine Griezmann como referencia ofensiva, mientras siguen recuperándose de sus lesiones Messi, el uruguayo Luis Suárez (gemelo) y el francés Ousmane Dembélé (gemelo).

Barcelona vs. Osasuna: Horarios en el mundo

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español.

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Costa Rica: Sky HD.

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

El Salvador: Sky HD.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

Internacional: Facebook Live, Bet365.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur.

España: MiTele En Vivo, Movistar Laliga, Movistar+.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA.

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur.

El astro argentino apuntaba a una posible reaparición este sábado en la fecha 3 de La Liga Santander, pero podría no correr riesgos y esperar a la vuelta del parón de selecciones.

Ante esas ausencias ofensivas, Griezmann, autor de un doblete ante el Betis, tomará de nuevo la responsabilidad ofensiva en un Barcelona que sigue pendiente del desenlace del culebrón Neymar.

Enfrente estará un Osasuna, séptimo con cuatro unidades y recién ascendido a la primera división, que intentará mantener su buen inicio de temporada.

Barcelona vs. Osasuna: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Pérez, Rafinha, Griezmann.

Osasuna: Martínez, Vidal, Aridane, García, Estupiñán, Oier, Mérida, Torres, Brasanac, Ibánez, Ávila.