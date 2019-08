Monterrey vs. Pumas EN VIVO vía Fox Sports: chocan por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga MX 2019

Monterrey vs. Pumas EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 7 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, HOY desde las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo Fox Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Monterrey viene de perder de visita por 2-1 ante Pumas con dos tempraneros errores de su defensa que fueron aprovechador por los laguneros. El flamante fichaje Vincent Janssen ingresó en la segunda parte y anotó el descuento de los rayados. El equipo de Diego Alonso se ubica en el puesto 11 con nueve puntos, a siete unidades del líder Quéretaro.

El entrenador de Monterrey acabó muy molesto por la caída ante Santos, puesto que un triunfo los habría ubicado dentro de los ocho primeros de la tabla. “Tuvimos las chances para descontar antes y para ponernos en el partido, pero lamentablemente no nos alcanzó", dijo Alonso.

🎟| 🎶¡No hay que dejar de Alentar... Rayados Vamos a Ganar!🎶



Adquiere tu boleto en venta libre para el #RayadosVsPumas de hoy 👉🏼 https://t.co/sHUsidcLSM



¡Todos juntos a una sola voz, #ArribaElMonterrey! 🗣🇫🇮 — Rayados (@Rayados) August 29, 2019

Por su parte, Pumas también llega de perder por 2-0 de visita ante Monarcas Morelia. El conjunto felino no tuvo un plan de juego en el Estadio de la Monarquía y Fernando Aristiguieta aprovechó para sentenciar la victoria con un doblete. El estratega Míchel, exDT de Málaga, se refirió al encuentro contra Monterrey y las estadísticas que están a favor del rival.

“¿Que las estadísticas contra ellos son malas? Bueno, eso algún día tendrá que cambiar. Cuando estaba de entrenador en Málaga alguien me dijo: 'Málaga nunca le ha ganado a Barcelona' y al día siguiente ganamos. Ojalá que me hagan la misma pregunta y diga que ganamos. No será fácil pero para ellos tampoco. Si le preguntan al entrenador de Monterrey, seguro que sabe de las dificultades que tiene al enfrentar a Pumas", señaló en conferencia de prensa.

Monterrey vs. Pumas EN VIVO: Horario del partido por la Liga MX

El Monterrey vs. Pumas EN VIVO se enfrentarán por la fecha 7 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX a las 9:00 p.m. (hora en México y Perú). A continuación, te presentamos el horario de este encuentro en los distintos países del mundo.

- México: 9:00 p.m.

- Perú: 9:00 p.m.

- Ecuador: 9:00 p. m.

- Colombia: 9: 00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 10:00 p. m.

- Bolivia: 10:00 p. m.

- Paraguay: 10:00 p. m.

- Chile: 10:00 p. m.

- Uruguay: 11:00 p. m.

- Argentina: 11:00 p. m.

- Brasil: 11:00 p. m.

Monterrey vs. Pumas EN VIVO: Alineaciones posibles del partido por Liga MX

Monterrey: ​Marcelo Barovero; Stefan Medina, Nicolás Sánchez, César Montes, Miguel Layún; Celso Ortiz, Carlos Rodríguez; Dorlan Pabón, Rodolfo Pizarro, Avilés Hurtado y Rogelio Funes Mori.

Pumas: Alfredo Saldívar; Alan Mozo, Nicolás Freire, Luis Quintana, Jeison Angulo; David Cabrera, Juan Pablo Vigón, Andrés Iniestra; Pablo Barrera, Carlos González y Víctor Malcorra.