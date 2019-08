FOX Sports EN VIVO Boca vs. Liga de Quito: por el pase a la semifinal de la Copa Libertadores

EN VIVO ONLINE | Boca Juniors vs. LDU de Quito | VER EN VIVO COPA LIBERTADORES 2019 | Los Xeneizes juegan la vuelta de los cuartos de final ante los Albos HOY miércoles 28 de agosto. El choque entre ambas escuadras se disputará en La Bombonera, a las 17:15 horas (Perú) con transmisión para televisión de Fox Sports.

El Xeneize llega con el ánimo al tope y sin presiones al Boca Juniors vs. LDU de Quito. El último domingo ganó de visita a Banfield (1-0) por la Superliga Argentina. Con ese resultado subió a lo más alto del torneo argentino luego de cuatro fechas. Con 10 puntos, comparte esa posición privilegiada con San Lorenzo.

En cuando a la llave frente al LDU de Quito, el 3-0 logrado en la ida en Ecuador le permite encarar este choque de vuelta con absoluta tranquilidad. Salvo una catástrofe deportiva, el Boca Juniors tienen medio boleto en sus bolsillos para estar en semifinales, instancia en la que podría medirse ante su archirrival de toda su historia: River Plate, en un nuevo Superclásico de carácter internacional.

En cuanto a la Copa Libertadores, recordemos que en octavos de final eliminó al Athletico Paranaense, ganando primero en Curitiba (1-0) y luego en La Bombonera (2-0).

Previamente finalizó como líder del Grupo G con 11 puntos, con los siguientes resultados jugando en casa: 3-0 ante Deportes Tolima, 4-0 frente a Jorge Wilstermann y le encajó un 2-1 a Athletico Paranaense.

El equipo ecuatoriano viene de vencer el sábado y a domicilio al Técnico Universitario (2-0) por la fecha 23 jornada de la Liga Pro. Todavía con 7 fechas por delante, ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 35 puntos y está obteniendo un cupo disputar los cuartos de final.

Respecto a la Copa Libertadores 2019, el técnico del LDU de Quito, Pablo Repetto ha transmitido a sus pupilos el pensamiento de que sí pueden revertir el panorama adverso.

“¿Por qué no pensar en una hazaña? Queremos demostrarle al mundo que Liga de Quito no fue lo del miércoles pasado. Queremos demostrarle a Boca que no somos un equipito. Ojalá que se repita ganar en La Bombonera. No es fácil pero la expectativa está ahí”, expresó en la previa el director técnico uruguayo que tiene a su mando al equipo Albo.

Postales del #EntrenamientoLDU de esta tarde en Buenos Aires. ¡Gracias amigos de @Independiente por su gran hospitalidad y permitirnos entrenar en el hermoso Estadio Libertadores de América!

¡Mañana se viene el #BJRvsLDU por #ConmebolLibertadores! pic.twitter.com/FTGryMHq96 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 27, 2019

Debemos recordar que el LDU de Quito había eliminado a Olimpia de Paraguay en octavos de final. En ese caso sí pudo sacar ventaja en la altura (3-1) y luego le sobró el 1-1 en Asunción para avanzar de ronda.

Boca Juniors vs. LDU de Quito: probables alineaciones

Boca Juniors: Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Carlos Tévez y Ramón Ábila.

LDU de Quito: Adrián Gabbarini; Antonio Valencia, Franklin Guerra, Carlos Rodríguez y Christian Cruz; Edison Vega y Jordy Alcívar; Anderson Julio, José Ayoví y Jhojan Julio; y Rodrigo Aguirre.