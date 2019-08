Boccia, un juego de estrategia y precisión

Por José Miguel Vértiz

¿Habías escuchado alguna vez sobre boccia? Es una disciplina que solo es practicada por personas con parálisis cerebral y discapacidad motriz –que utilizan silla de ruedas– donde la clave para triunfar es la estrategia y precisión. Los VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019 marcarán el debut de nuestra selección nacional en la historia del torneo, con una delegación conformada por cuatro deportistas en las categorías individuales BC1 con Raymundo Cano y BC3 con Javier Soto, Dean Acosta y Cecilia Panca. Estos competidores peruanos encontraron en este deporte una motivación extra para vencer los obstáculos de una sociedad poco inclusiva.

En el Perú, la boccia fue llevada a un nivel de alto rendimiento en el 2017, bajo la tutela del preparador físico Franz Campos, con miras a los Parapanamericanos. “Sus historias son bastante inspiradoras, se superan día a día porque salir a la calle es encontrarse con una Lima inaccesible. Este deporte les sirve como una herramienta de reinserción a la sociedad”, explica el entrenador nacional a La República.

Franz Campos y José Zumarán, su asistente técnico, plantearon un sistema de captación por toda la capital, donde visitaron hospitales, centros de rehabilitación, subieron cerros y tocaron puertas, logrando un mapeo de 20 deportistas. Luego decidieron aventurarse a más regiones, principalmente en Piura, Arequipa y Huancayo. Actualmente, tienen alrededor de 60 atletas mapeados en los dos años de intensa búsqueda.

La boccia se juega de manera mixta, pueden jugar varones contra mujeres, en un terreno plano y liso de 6 metros de ancho por 10 metros de largo. Cada competidor lanza seis bolas de color rojo o azul lo más cerca posible de la pelota blanca. Son de 4 a 6 sets en total y la finalidad es que el que más se aproxime a la bola blanca sumará los puntos.

Se juegan en tres niveles: individuales, parejas y equipo, y se divide en cuatro clasificaciones funcionales: BC1 y BC2 son deportistas que tienen parálisis cerebral y practican con la mano o con el pie, BC3 presentan una severa disfunción locomotriz en las cuatro extremidades y dependen de la ayuda de un asistente que les coloca una canaleta (rampa) para que deslicen la pelota, y la BC4, que tienen una significativa inhabilidad física.

Javier Soto, actual capitán de la selección peruana de boccia, juega con una canaleta y con el apoyo de un asistente. Es el menor de cuatro hermanos y nació con parálisis facial, pero ello no fue un impedimento para ir al colegio y que terminara la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2017. Al finalizar sus estudios, Javier salió a buscar trabajo, aunque fue complicado porque a cada empresa que iba lo rechazaban.

PUEDES VER Juegos Parapanamericanos: Sotacuro subió al podio

A inicios del 2018 recibió el llamado del entrenador nacional para invitarlo a ver una prueba de boccia y su vida cambió por completo. “Pasaba por un momento complicado y sabía que era una gran oportunidad para mí. Ahora me siento feliz de que me hayan encontrado para este deporte que me encanta”, comenta Soto.

No obstante, la principal dificultad que hay en la boccia es que no cuentan con un local específico de entrenamiento. Una iglesia les prestó su auditorio, luego la Federación de Básquet les acondicionó una cancha del coliseo Eduardo Dibós, al igual que las federaciones de handball y tiro en el polideportivo de la Videna, pero cerraron para ambientarlos para los Juegos Panamericanos. “Necesitamos un lugar céntrico para que los deportistas puedan movilizarse, ya que el único medio accesible es el metro de la Línea 1”, explica el DT nacional.

En el campeonato Bisfed 2018, celebrado en Buenos Aires, Javier Soto y Dean Acosta formaron una dupla para pelear una medalla donde se enfrentaron con Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Aquí consiguieron la clasificación a Lima 2019 en las categorías BC1 y BC3, donde mañana debutan. El objetivo era clasificar a todas, pero un desempate con EEUU solo nos dio cupos en dichas clases. Los Parapanamericanos les servirá como una medición para la Copa América de Brasil que se diputará entre el 28 de setiembre y 6 de octubre, y entrega varios boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las cifras

- 2018 clasificaron a los Parapanamericanos en Buenos Aires.

- 3 paradeportistas tenían hace dos años. Ahora son más de 50.