Juan Carlos Oblitas: “Paolo Guerrero ha cometido un error”

Mientras los convocados nacionales por Ricardo Gareca empezaron a trabajar en la Videna pensando en los amistosos que se disputarán en Estados Unidos ante Ecuador y Brasil, el 5 y 10 de setiembre, respectivamente, la ausencia de Paolo Guerrero en la lista sigue generando comentarios.

Esta vez fue el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, quien mostró su molestia ante el pedido del ‘Depredador’ de no ser parte de los amistosos para jugar con su club, Internacional, algunos partidos por la Copa de Brasil.

“Para nosotros, Paolo Guerrero ha cometido un error y el comando técnico de la selección tiene toda la potestad de volverlo a convocar o no volverlo a convocar. No creo que sea una falta grave, tampoco una indisciplina, pero sí es un error de él. El Inter lo ha manejado de tal forma que él ha sentido que ha tomado una buena decisión, a nosotros no nos parece lo correcto”, indicó el ‘Ciego’, que contó detalles sobre el pedido del delantero.

“El día de la convocatoria estaba Paolo Guerrero en la lista, pero media hora antes de la conferencia, Ricardo me llamó y me explicó lo mismo que le explicó a la prensa, fue una sorpresa desagradable para mí. Él sabe cuál es mi posición y yo sé cuál es la suya. Ahora toca enfocarnos en lo que tenemos, que esto no nos desvíe del trabajo de la selección. La diferencia es que Claudio (Pizarro) no estaba llamado a la selección. Paolo, sí, y muchos días antes”, dijo sobre su autoexclusión.

Por otro lado, también confirmó los amistosos de noviembre contra Colombia -posiblemente en Estados Unidos- y Chile.

La explicación de Guerrero

El delantero se viene preparando para jugar mañana ante Flamengo el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores y, consultado sobre su decisión, el ‘Depredador’ recordó que el Inter lo apoyó en un momento complicado -lo contrató y luego fue sancionado por el TAS, por lo que recién pudo debutar en abril de este año-.

“La prioridad siempre será mi selección, dar la vida por ella. Esta vez le pedí a Ricardo Gareca no estar para jugar estos partidos muy importantes. Aún más por lo que Inter hizo por mí. Él no estuvo de acuerdo. Tengo que agradecerle a Inter, me apoyó en un momento difícil”, explicó Guerrero que es pieza vital en el ataque del equipo de Odair Hellmann.

La próxima semana enfrentan a Cruzeiro por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa de Brasil.