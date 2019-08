¡Lo último! James Rodríguez se lesiona y será baja en el Real Madrid [FOTOS]

Mediante un comunicado en sus canales oficiales, Real Madrid informó que el recientemente reincorporado al equipo James Rodríguez sufrió una lesión muscular en el sóleo derecho, por lo cual no alineará el once blanco por un tiempo que todavía no se ha determinado, ¿qué pasa?

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador James Rodríguez por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo derecho. Pendiente de evolución”, expresa la información del Real Madrid.

De acuerdo con fuentes cercanas al club merengue, la dolencia del volante colombiano de 27 años amerita un dos o tres semanas de rehabilitación, por lo cual no estará presente este fin de semana frente a Villareal.