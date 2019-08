Barcelona vs. Real Betis EN VIVO: horario y canales para ver la fecha 2 de La Liga

Barcelona vs. Real Betis EN VIVO | STREAMING ONLINE GRATIS | TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Barcelona recibe este domingo 25 de agosto al Real Betis por la fecha 2 de La Liga Santander de España desde las 14:00 horas (Perú) vía DirecTV Sports en el Camp Nou. Lionel Messi podría arrancar como titular en este partido por el fútbol español.

La República deportes realizará una transmisión especial del partido Barcelona vs. Real Betis de la fecha 2 de La Liga Santander. En el streaming gratis encontrarás: alineaciones confirmadas, jugadas de Lionel Messi, pronósticos, goles, faltas, jugadas polémicas, guía de canales, horarios en el mundo y más.

El Barcelona tuvo un decepcionante debut la semana pasada en San Mamés, donde cayó por 1-0 en el último minuto, y se presenta para el partido contra el Real Betis sin a penas delanteros, por la lesiones del uruguayo Luis Suáez, que no acabó el partido inaugural de LaLiga, y de Ousmane Dembélé, quien sí que lo hizo y parece que escondió una dolencia, que ha acabado con una importante rotura muscula y cinco semanas de baja.

La recuperación de Lionel Messi, quien aún no lleva ni un minuto jugado desde que empezó el curso, se hace más que necesaria para el Barcelona, y esta tarde tras el entrenamiento todo apunta a que el capitán tendrá el alta médica y podrá entrar en la convocatoria, con el interrogante de si mañana será titular o estará en el banquillo.

Barcelona vs. Real Betis: Horarios en el mundo

- México: 14:00 horas.

- Perú: 14:00 horas.

- Estados Unidos: 14:00 horas.

- Colombia: 14:00 horas.

- Ecuador: 14:00 horas.

- Venezuela: 15:00 horas.

- Bolivia: 15:00 horas.

- Paraguay: 15:00 horas.

- Chile: 15:00 horas.

- Argentina: 16:00 horas.

- Uruguay: 16:00 horas.

- Brasil: 16:00 horas.

- España: 20:00 horas.

Con este panorama, el técnico Ernesto Valverde tendrá que echar mano de jóvenes del filial, si al final opta por dejar a Messi en el banquillo en el arranque del partido, para acompañar en la ofensiva a Antoine Griezmann, a la espera de si Rafinha está recuperado tras perderse el entrenamiento del viernes por una gastroenteritis.

En la línea anterior, y después del experimento fallido de Valverde en San Mamés, se espera que Sergio Busquets recupere la titularidad, y que ésta la comparta con De Jong y Rakitic.

En una nueva semana en la que el ruido por el interés en recuperar a Neymar no ha decaído en Can Barça, en una operación económica que se presenta con un gasto descomunal, todo lo que no sea un triunfo de los azulgrana contra el Betis no haría más que echar gasolina a la situación tensa que se vive en el club catalán sobre la idoneidad de recuperar al brasileño, y que en ocasiones parece estar pendiente de los resultados del conjunto.

Fuente: EFE

Barcelona vs. Real Betis: alineaciones probables

Barcelona : Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Carles Pérez, Abel Ruiz y Griezmann.

Betis: Dani Martín; Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza; Canales, William Carvalho, Guardado; Joaquín, Fekir y Tello.

Barcelona vs. Real Betis: Guía de canales en el mundo

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

- Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Bolivia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Paraguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes.

- Brasil: Fox Premium.

- España: MiTele En Vivo, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga.