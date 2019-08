Lima 2019: Leodan piensa en Tokio 2020

Por: Roger Silva

Leodan Pezo decidió dejar su natal Ucayali a los 15 años en busca de sus sueños y no se equivocó. El boxeador ganó la presea de bronce en la categoría 60 kg en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y hoy su mira está puesta en Tokio 2020

¿Qué significa para ti los Juegos Panamericanos?

Una bonita experiencia, la verdad que me ha sorprendido mucho todo lo que me ha pasado. Fue emocionante sentir el apoyo de la gente, incluso de aquellos que no me conocen, pero también te genera una presión. Incluso sentí un poco más complicado pelear en casa que afuera.

Estuviste cerca de clasificar a la final en tu categoría...

Me jugó en contra el corte (en la ceja). No lo supe controlar, me fastidiaba, y mi rival (el cubano Lázaro Álvarez) aprovechó su experiencia de boxeador.

Dejaste una buena imagen del boxeo nacional

Hace mucho tiempo que el boxeo nos está dando medallas, estamos demostrando que sí se puede. Esperemos que nos sigan apoyando para poder conseguir más logros.

¿Qué tuviste que pasar para llegar a Lima 2019?

Fue muy duro porque la luché. Tras lo hecho en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (medalla de bronce), recibí un apoyo económico del Comité Olímpico del Perú (COP) y eso me ayudó mucho. Decidí dejar mi trabajo y empezar a entrenar de lleno. Era muy complicado por la economía, pero arriesgué todo porque es algo que me gusta.

Tendrá cuatro chances para lograr la clasificación a Tokio en la categoría de 63 kg, ¿estás listo?

El primer torneo va a ser en Argentina, que da la primera clasificación a los Juegos Olímpicos. Nos estamos preparando duro para eso. Estamos motivados, todo el grupo, uno al otro, para poder llegar de la mejor forma a nuestra participación.

¿A quién le dedicas la medalla conseguida en los Panamericanos?

El profesor José Echegaray ha sido mi formador. Con él yo empecé a entrenar boxeo en su club en Villa El Salvador. Él es como un padre para mí y lo considero mucho. Yo recién estaba empezando, tenía ocho meses y él vio que tenía talento. Me puso en el Torneo Nacional, donde participan los boxeadores avanzados y seleccionados, y quedé en el tercer puesto.

¿Qué harás con el departamento que ganaste?

Siempre he soñado con eso, tener una vivienda para mí y para mi familia. Será para mis hijos (Dylan y Mayte). Cuando tú te propones algo y quieres ser alguien, no hay obstáculo que te pueda detener.