Alfredo Honores revela la razón por la que Perú perdió la final de la Copa América

La salida de Alfredo Honores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha generado más de una polémica al rededor de La Videna. El expreparador de arqueros de la selección peruana, declaró acerca de la razón que habría llevado a Perú a perder la final de la Copa América 2019.

El expreparador de arqueros de la selección peruana dio una entrevista a Fox Sports Perú donde reveló que la razón por la que Perú no pudo salir campeón continental. “Se cortó algo y por eso no pudimos traer la Copa América”, señaló Alfredo Honores.

Selección peruana: ¿por qué Alfredo Honores salió de la FPF?

No hay una razón específica Alfredo Honores haya salido de la FPF, sin embargo ‘el chueco’ dio detalles de su situación. "Cuántas cosas se manejan bajo la mesa de forma oscura, hay un montón de intereses. Pero lo que sí me indigna es que me roben mi trabajo, mi proyecto para mejorar la actuación del arquero peruano”, indicó el expreparador de arqueros en una entrevista a Capital deportes.

“Me dijo hasta acá nomás y punto, yo tampoco le pedí explicaciones porque no correspondía", comentó Alfredo Honores sobre su reunión con el técnico de la Selección peruana. “Se lo comieron a Ricardo(Gareca). Por ahí respondió a intereses más fuertes de lo que mi persona vale”, indicó el expreparador de arqueros.