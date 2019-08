Alfredo Honores arremetió contra la FPF e Ibáñez: “Me pusieron en una bolsa de basura y me botaron”

El pasado viernes se dio a conocer que Óscar Ibáñez iba a volver a la selección peruana como preparador de arqueros, tras la salida de Alfredo Honores. Esta noticia no fue bien recibida por el exintegrante del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, ya que este martes alzó su voz de protesta y dijo algunas frases polémicas.

Alfredo Honores afirmó que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le impidió su ingreso a las instalaciones de la Videna, lo cual calificó como una “vergüenza”, ya que solo buscaba saber por qué los directivos lo habían relegado de su cargo.

“Me impidieron la entrada a la FPF. ¿Acaso eso es algo justo que le hagan eso a una persona que trabajó intensamente con mucha profesionalidad. No me querían dejar entrar, es una vergüenza. Esto debe saberlo el presidente Martín Vizcarra, tengo la medalla del Congreso, me voy por la puerta grande. Estuve en todos los logros de la selección”, aseveró en una entrevista con Radio Ovación.

“La Federación me puso en una bolsa de basura y me botó a la avenida Aviación. Si me hubieran dicho hace 6 meses que no iba a continuar, yo miraba la manera de buscar un trabajo porque tengo cosas que pagar. Me terminan echando de mala manera”, añadió el expreparador de arqueros de la selección peruana.

Alfredo Honores arremetió contra Óscar Ibáñez

Óscar Ibáñez será anunciado en los próximos días como nuevo preparador de arquero de la selección peruana, lo cual incomodó a Alfredo Honores y no dudó en expresar sus parecer sobre la designación del exportero de la Blanquirroja.

“Me incomoda la llegada de Ibáñez porque estuvo como preparador de arqueros en la ‘Era Markarián’ y Raúl Fernandéz fue un desastre. No tenemos nada que envidiar a los argentinos. No he conversado con Ricardo Gareca, pero lo quiero mucho. Me parece que se lo comieron. El enemigo de otro peruano es peruano, no tengo nada que perder”, sostuvo.