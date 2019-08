¿Al clásico rival con cariño? Balboa golpeó en el rostro a Hohberg con un pelotazo [VIDEO]

Konami presentó las inclusiones de Universitario de Deportes y Sport Boys al famoso videojuego PES 2020, a su vez se confirmó que Sporting Cristal y Alianza Lima se mantendrían en la plataforma. No obstante, a través de las redes sociales, saltó a la vista un curioso momento durante la activación.

Robbie Ron, popular host de PES 2020, animó los juegos entre los futbolistas de Universitario y Alianza Lima. El objetivo del reto era poner el balón en un punto exacto del arco señalado por un láser. A través de las redes sociales, se viralizó un curioso momento entre Adrián Balboa y Alejandro Hohberg.

Adrián Balboa disparó al ángulo, pero su tiro no fue muy bien dirigido, por lo que los “jurados” no le pusieron la puntuación perfecto. Hansell Riojas y Federico Rodríguez, compañeros de ‘Rocky’ en Alianza Lima lo calificaron con un 8 y 9, respectivamente. No obstante, Alejandro Hohberg le puso un seis.

El futbolista de Alianza Lima intentó un disparo al ángulo superior, no obstante, en el rebote el esférico terminó en el rostro de Alejandro Hohberg. La situación provocó algunas risas, incluso la del delantero de Universitario de Deportes.

Hansell Riojas calificó el disparo de Adrián Balboa con la máxima puntuación, pues levantó hasta tres paletas con los números 10, 9 y 8. A pesar de las risas, Alejandro Hohberg le colocó un 1 de nota.