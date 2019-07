¿Y Messi? Guardiola eligió al jugador más talentoso que ha visto con contundente declaración [VIDEO]

Pep Guardiola ha sido del blanco de comentarios en las últimas horas por una polémica declaración que ha dado la vuelta al mundo. El entrenador del Manchester City, considerado como uno de los mejores en su puesto, reveló que hay un futbolista que lo ha dejado impactado y opacaría a Lionel Messi, el ganador de cinco balones de oro en un futuro. El video fue colgado en YouTube.

Durante la pretemporada que hizo el Manchester City por Asia donde enfrentó al Kitchee SC de Hong Kong de China y al Yokohama F. Marinos de Japón, Guardiola aprovechó para llenar de elogios a la perla inglesa Phil Foden, de 19 años, quien se formó en las divisiones menores de los Citizens y ahora milita en el primer equipo, tal como se aprecia en el clip de YouTube.

"Es un jugador en proyección. Es un distinto, es algo extraño de explicar. Es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como jugador y entrenador. Tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores jugadores, no solo de Inglaterra”, explicó el DT español tras el último partido de la gira en Asia que acabó en triunfo por 3-1.

“Pero solo tiene un problema: su entrenador no siempre lo pone en el once inicial. Merece más minutos, pero él sabe bien en que equipo juega y que tiene mucha competencia. No es fácil, pero es de mente abierta, trabaja duro y sabe lo mucho que le aprecio”, agregó Guardiola que dirigirá su cuarta temporada en el City. El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Dato: Phil Foden jugó 26 partidos en la última temporada con el Manchester City y anotó dos goles.