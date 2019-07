¿Ricardo Gareca aseguró que Claudio Pizarro merece un homenaje en la selección peruana?

Marcando distancia con la polémica y controversia, Ricardo Gareca volvió a referirse sobre Claudio Pizarro y la selección peruana, asegurando que el excapitán de la bicolor debería volver a las filas del equipo para recibir un merecido reconocimiento.

El estratega argentino volvió a mencionar la posibilidad de regreso del Bombardero de los Andes a la selección peruana, asegurando que debido a los años de trayectoria que tiene en el fútbol alemán le corresponde un homenaje por su etapa como líder de la blanquirroja.

Después que Claudio Pizarro anunciara el final de su carrera de futbolista en la presente temporada del Werder Bremen, Ricardo Gareca fue nuevamente abordado con la incógnita si el delantero peruano merece una despedida en la selección peruana.

En una entrevista a la agencia Andina, el Tigre Gareca aseguró que Pizarro es uno de los elementos que debería recibir ese gesto de reconocimiento por ser considerado un embajador del fútbol nacional.

Y es que, su trayectoria en clubes de Europa como el Bayern Munich, Werder Bremen, Colonia de Alemania, además del Chelsea de Inglaterra, es suficiente para tener un homenaje en el equipo de todos, eso sí, aclaró que tal acto le compete solo a la FPF.

Cabe recordar, que previo a la Copa América, se desató la polémica cuando Ricardo Gareca explicó la razón por la que no considera Pizarro en la nómina de convocados.

"Cualquier jugador que no puede estar convencido, ya no es un asunto nuestro. No pasa por un problema mío, sino por un problema del jugador. Si en una declaración alguien se autoexcluye, cómo vamos a contemplar”, sostuvo Gareca.