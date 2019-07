Una lesión que nos duele a todos

Una pena. Melchor quedó fuera de la maratón por un problema lumbar. Tejeda será la única peruana en la competencia.

Inés Melchor afronta, quizás, el momento más frustrante de su carrera. La fondista nacional confirmó que no estará presente en la maratón de los Juegos Panamericanos Lima 2019, debido a una lesión.

A través de un parte médico por parte del Centro de Alto Rendimiento de Junín, se indicó que la deportista tendrá que tener descanso por una lesión en la espalda, la misma que fue diagnosticada en las últimas semanas y que, pese a alguna mejora, no le permitirá estar lista para la competencia programada para este sábado.

“La molestia empezó el 16 de julio y de ahí hemos estado intentándolo justamente con la doctora con diferentes tratamientos, pero…”, dijo con voz entrecortada Inés, quien lamentó no poder representar al Perú en Lima 2019. “Estuve con los médicos y ayer decidimos tras los resultados, no estar presentes”, añadió.

La atleta de 32 años aseguró que aún no sabe cuándo retornará a las pistas. “Aún no sé cuánto tiempo será el proceso de recuperación. Me falta pasar un examen, de acuerdo a eso voy a ver qué tiempo me voy a demorar para recuperarme”, finalizó.

Tejeda será la única

La Federación Peruana de Atletismo confirmó que nadie reemplazará a Melchor en Lima 2019. “Lamentablemente Inés Melchor avisó a último momento sobre el problema de su lesión y esto no nos permitió conversar oportunamente con Jovana de la Cruz, quien tenía la primera opción (ante la lesión de Inés) de correr la maratón de Lima 2019 por sus tiempos. Ella ya viajó a Colombia”, comentó el presidente de la Federación, Gustavo Cárdenas Brou.

De la Cruz, quien obtuvo la marca mínima para Lima 2019 en el maratón de Düsseldorf, se encuentra en Bogotá, donde competirá en el Medio Maratón el domingo 28 de julio. La única peruana en la maratón será Gladys Tejeda. ❖