La suplica del entrenador de Maxim Dadashev para detener la pelea que acabó con su vida [VIDEO]

Este martes falleció en Estados Unidos el pugilista ruso Maxim Dadashev, producto de un edema sufrido en su pelea frente al portorriqueño Subriel Matías. La noticia conmovió al mundo del boxeo y puso en tela de juicio la peligrosidad de este deporte.

“Maxim Dadashev ha muerto en Estados Unidos como consecuencia de las heridas sufridas en su combate contra Subriel Matías”. Estuvo en coma inducido, para poder realizar distintas intervenciones. Sin embargo no las soportó.

El video tomó por asalto las redes sociales, en este se ve a James “Buddy” McGirt, entrenador del ruso, convencerlo de parar la pelea. “Quiero parar la pelea. Max la voy a detener. Te están pegando demasiado, te están pegando mucho. Por favor, déjame hacerlo, ¿okey?”, se le escucha decir.

“Mírame, por favor, te van a pegar mucho. Si no la detengo, ellos lo van a hacer. Me entiendes, si no lo hago yo lo hará el árbitro. Por favor, por favor Max. Vamos Max. Vamos, debes ser honesto conmigo”, termina el estadounidense, quien parece disculparse por su futura decisión.

Segundos después, McGirt tiró la toalla. Dadashev estaba tan lastimado que no podía mantenerse en pie tras llegar al camerino. Inmediatamente fue hospitalizado para ser aliviado de la presión.

El combate se produjo este viernes en MGM National Harbor de la localidad de Oxon Hill en Maryland, EEUU. Al respecto, el presidente de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB), indicó: “Con profunda tristeza he leído las noticias sobre el campeón de NABF, el fallecimiento de Maxim Dadashev. La CMB y la comunidad de boxeo se unen en oraciones y apoyo para la familia y los seres queridos de Maxim. Maxim era un gran prospecto y un amigo querido de tantos ¡Que descanse en paz!”.