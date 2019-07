Arquero de la selección chilena habló de las amenazas que recibió tras la Copa América 2019 [VIDEO]

La selección chilena, bicampeona de América, llegaba a la Copa América 2019 en Brasil con el objetivo de lograr el tricampeonato de la mano del entrenador colombiano Reinaldo Rueda. Clasificó en la fase de grupos, eliminó a Colombia en octavos desde la vía de los penales pero se topó con Perú que le endosó una goleada de 3-0 en semifinales y terminó en la lucha por el tercer puesto donde también perdió por 2-1 ante Argentina.

Uno de los señalados en la Roja como el culpable de la eliminación fue Gabriel Arias, el portero argentino nacionalizado chileno. Defendiendo por primera vez los colores del conjunto ‘mapocho’ en un torneo internacional, el guardameta de Racing Club recibió duras críticas y amenazas por su actuación en el campeonato. Dos semanas después de haber quedado en el cuarto lugar, el nacido en Neuquén, centro de la Patagonia argentina, respondió a los cuestionamientos de los hinchas.

“No está bueno que te busquen por el lado de la familia. Mi hijo tiene cuatro años. ¿Qué necesidad de entrar a una foto suya a decirle cosas feas? Uno es grande y sabe cómo son las reglas del juego, que te puedes equivocar y te llueven críticas e insultos, pero esto no tiene nada que ver”, expresó Gabriel Arias a TyC Sports.

"Soy el primero en hacer la autocrítica de que la Copa América no fue lo mejor mío. No fueron mis mejores seis partidos desde hace tiempo. Puede ser que por haber nacido en Argentina se me critique un poco más. Yo tomé la decisión de jugar por Chile desde el corazón y cada vez que me pongo esa camiseta intento dar lo mejor. Puede salir bien o mal, pero las ganas y la actitud va a ser siempre la de defender la camiseta de Chile”, cerró.