Neymar elogió a Lionel Messi: "Hacíamos un dúo espectacular en Barcelona” [VIDEO]

Neymar vive un futuro incierto en el PSG. El brasileño comunicó al club que quiere marcharse esta temporada y los equipos que buscarían ficharlo son el Barcelona y ahora último se sumó a la puja el Juventus. Mientras se define si se queda o se va del conjunto de la capital de Francia, el brasileño sigue dando ‘guiños’ al Barza.

El delantero de 27 años llenó de elogios a Lionel Messi, estrella y capitán culé, de quien señaló que hacían un "dúo espectacular” cuando compartieron vestuarios en las tres temporadas y media en las instalaciones del Camp Nou.

“Messi es el mejor jugador con el que he jugado. Para mí es el mejor del mundo y el mejor que vi jugar. Nosotros dos hacíamos un dúo espectacular, genial. Para mí ha sido un placer y un honor jugar con él, y además es mi amigo", declaró Neymar en una entrevista con 'Oh My Goal'.

Por otro lado, Neymar destacó a Sergio Ramos y su compatriota Vinicius Jr., dos jugadores del Real Madrid, club que en su momento buscó tenerlo como pieza de recambio tras la salida de Cristiano Ronaldo.

“El mejor futbolista al que me he enfrentado es Sergio Ramos porque es muy buen central y hace goles. Es muy complicado enfrentarse a él. También he jugado contra Thiago Silva. Los dos son muy buenos”, explicó. “Vinicius es muy joven y aún tiene muchos años por delante. Creo va a ser un buenísimo jugador y uno de los mejores. Estará peleando por el Balón de Oro. Espero que consiga todo lo que quiera. Es muy buena gente y se lo merece todo”, finalizó.