Futbolista de Sport Boys denuncia racismo tras ser apuntado con un arma por un policía

A través de Twitter, el portero de Sport Boys, Christian Ortiz, hizo pública una denuncia en la cual acusa a la Policía Nacional del Perú de racismo tras un incidente con su hermano.

“¿Por qué uno es negro tiene que ser delincuente? @PoliciaPeru ¿Ahora en la calle apuntan en la cabeza a todos los negros que ven corriendo? A los delincuentes se les corren y con los que trabajan sanamente vienen a pegársela ... @SomosAfroPeru @afroperuanos” indicó Christian Ortiz.

Su hermano, Francis Ortiz, no se quedó callado y compartió el duro momento por el que está pasando tras ser apuntado con un arma por un agente de la Policía Nacional del Perú.

“Increíble lo que me sucedió ayer, por eso la reacción de mi hermano, me apuntaron un arma en la cabeza y no para robarme si no porque pensaron que era delincuente cuando solo corría para mantener mi físico. Indignante", escribió Francis Ortiz en Twitter.

Tanto Francis como Christian forman parte del actual plantel de Sport Boys. El cuadro rosado intentará mejorar su performance respecto al partido ante Alianza Lima, en el cual cayeron en el último minuto por 2-1.