Hincha español anhela ver a Luis Advíncula en el Real Valladolid de Ronaldo

Luis Advíncula llegó a la Copa América 2019 luego de haber sufrido el doloroso descenso del Rayo Vallecano a la Segunda División del fútbol español. No obstante, no se amilanó por ello y tuvo una destacada participación en el mencionado torneo continental.

El marcador derecho de la selección peruana ayudó para llegar a la final y conseguir la medalla de plata. Eso fue bien visto por los dueños del Rayo Vallecano, que si bien no lo tenían en cuenta para la próxima temporada europea, decidieron comprar su carta pase valorizada en 3 millones de euros.

Hasta el momento, no se conoce alguna oferta formal de algún club para comprar a Luis Advíncula; sin embargo, su estilo de juego y su gran velocidad han enamorado a un hincha del Real Valladolid, equipo que participará en la Liga Santander 2018-19 y que es presidida por el Fenómeno Ronaldo.

A través de Twitter, el usuario español Samuel Gutiérrez dio su opinión sobre lo que necesita el plantel del Pucelano para ser más competitivo en la Liga Santander. En ese sentido, el cibernauta dio a Luis Advíncula como los candidatos que tendría que tomar en cuenta Ronaldo Nazário.

“El Real Valladolid necesita un centrocampista más ofensiva y un lateral derecho: Kangin Lee y Luis Advíncula, no pido más”, escribió el fanático en Twitter. Empero no tuvo el apoyo de sus seguidores, ya que muchos no consideran al peruano como un defensa de élite.