Carlos Zambrano afirmó que Luis Abram es su complemento ideal en selección peruana

El último partido de Carlos Zambrano con la selección peruana había sido ante Venezuela, en Lima, hace tres años. Desde entonces, el León ya no había sido tomado en cuenta por Ricardo Gareca por diversos factores.

Sin embargo, en la reciente Copa América que se disputó en Brasil —donde la selección peruana llegó a la final—, Zambrano volvió de la mejor manera y encontró a su socio ideal en la zona defensiva: Luis Abram.

“A mí no me importa estar en la banca, mientras menos envidia haya en la selección se van a dar mejores resultados. Para algunos era una ruleta rusa que juguemos Luis (Abram) y yo. Incluso hasta se cuestionó que yo sea titular, cuando todos en la prensa saben la calidad de futbolista que he sido y soy. Yo me siento un jugador top. A pesar de no jugar, tenía ofertas de todos lados en Europa. En todas las ligas donde he estado he jugado en los mejores equipos”, afirmó el defensa de 30 años.

“Con Abram encajamos perfectamente. Ambos no somos mucho de hablar, tenemos una característica similar de anticipar las jugadas. Con eso basta, aunque siempre es bueno conversar”, añadió Carlos Zambrano sobre su relación en defensa con el actual jugador de Vélez Sarsfield.

El Kaiser reveló que el partido donde mejor se comprendió con Luis Abram fue el que la selección peruana enfrentó a su similar de Uruguay, ya que en todo momento mantuvieron el orden defensivo para incomodar a Luis Suárez y Edinson Cavani.

“Ante Uruguay enfrentamos a dos delanteros top, aunque ustedes en la prensa les dicen ‘monstruos’. Son dos atacantes increíbles, que se buscan las oportunidades solos. Y nosotros pudimos mantener el cero y mantuvimos el orden defensivo al límite. Sin ese orden quizá no hubieran invalidado por offside los goles que nos anotaron”, dijo Zambrano en conversación con el diario El Comercio.