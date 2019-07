Bengoechea sobre duelo ante Sporting Cristal: “si gano no me van a dar el título de 2018”

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal este viernes a las 8:00 pm en el Estadio Alejandro Villanueva Matute por la segunda fecha de la Liga 1. El encuentro ha ganado un sentir de “revancha” en las redes, sin embargo, el propio Pablo Bengoechea lo descartó.

“Si ganamos y nos dan el título sería una revancha, pero no podemos salir campeones de 2018 así que no es una revancha. Lo personal no cuenta, por lo menos en mi forma de ser, aquí lo único que cuenta es el bien de la institución y el bien de los futbolistas. Me preocupa cumplir con mi trabajo, ser responsable y que los futbolistas se sientan contentos, con confianza”, comentó Pablo Bengoechea.

“Es un partido muy lindo, muy interesante, no hay duda que Cristal es un muy buen equipo, del año pasado algunos futbolistas se fueron y tuvieron la mala suerte de la lesión de Herrera pero ha contratado muy bien. Pensamos que el rival es de muchísimo cuidado, que viene jugando bien, peleó el Apertura, hizo muy buena fase de grupos en el torneo Bicentenario y sigue jugando a nivel internacional”, admitió el técnico Blanquiazul en conferencia de prensa.

“Nosotros venimos de una buena victoria frente a Boys y nos vamos a preparar para un partido muy importante en la lucha por el campeonato. Vamos a intentar hacer un buen juego, veo que Alianza está bien”, indicó Pablo Bengoechea.