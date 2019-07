Carlos Zambrano: “Somos un grupo muy unido y seguiremos así”

Carlos Zambrano volvió después de tres años y un par de meses a la selección peruana para afrontar la Copa América 2019. El central de 29 años, quien logró la continuidad durante los últimos meses en el Basel de Suiza, fue uno de los jugadores más destacados de la Bicolor en el campeonato internacional donde lograron el subcampeonato.

El ‘León’ agradeció la oportunidad que le dio Ricardo Gareca tras las constantes lesiones que lo dejaron sin jugar varios años. Además, aseguró que nunca cambió su personalidad y siempre intentó dejar todo en el campo por la camiseta nacional.

“Lo tomé bien por la oportunidad. La temporada con mi equipo no fue tan bien que digamos porque comencé mal con dos lesiones, pero acabé jugando. Eso me dio muchas posibilidades de regresar a la selección. Había conversado con el profesor (Ricardo) Gareca de que si tenía continuidad, podía tener la oportunidad de volver. Se me dio, volví a la selección, jugué la Copa América e intenté hacer lo mejor posible”, dijo Zambrano en una entrevista con Radio Capital.

“Sinceramente yo sigo siendo el mismo, creo que la prensa me hizo una imagen distinta. Con el transcurso de los años, uno trata de no cometer los mismos errores de antes. Simplemente tratar de aportar, no ser una carga más al equipo (con el tema de las expulsiones). Gracias a Dios pude hacer una buena Copa América, apoyé mucho al equipo y estuvimos bien pero lamentablemente no logramos el objetivo que era campeonar”, agregó.

Carlos Zambrano confesó que todos los partidos de la Copa América fueron duros porque “te enfrentas a los mejores delanteros de Sudamérica”. También destacó la unión del grupo para levantarse del resultado negativo con Brasil y pelear hasta llegar a la final.

“La unión de grupo, por más que se tocaron temas negativos que siempre intentar desunir al grupo, cada partido demostramos que somos un grupo muy unido y que pase lo que pase, resultados positivos o negativos, siempre vamos a estar unidos. Los que nos comemos las críticas somos nosotros. Por más que el pueblo quiera resultados dentro del grupo estábamos muy unidos y seguiremos así”, admitió.

Finalmente, Carlos Zambrano contó que terminó el préstamo en el Basel de Suiza y deberá regresar a su club Dinamo Kiev de Urania para analizar con su representante y la directiva si cuentan con él para la temporada o deberá salir a préstamo a otro club.