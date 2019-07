El polémico árbitro Roddy Zambrano confiesa porqué no usó el VAR en el Brasil contra Argentina

El árbitro Roddy Zambrano fue blanco de las críticas por las decisiones que tomó en el partido entre Argentina y Brasil en la semifinal de la Copa América 2019. Tras días de haber culminado dicho campeonato, el juez ecuatoriano decidió pronunciarse, por primera vez, y dar su descargo contra el VAR. En este también se refirió a las polémicas declaraciones del jugador argentino, Lionel Messi.

Como se recuerda, el partido de semifinal de la Copa América 2019 registró un tenso encuentro. La Selección de Brasil se impuso por 2 a 0 contra la oncena albiceleste. El resultado, sin embargo, no cayó bien tanto en los hinchas como en los jugadores. Sobre todo porque se omitió la revisión en el VAR de una obstrucción violenta del mediocampista brasileño Arthur contra el defensa Otamendi en el área chica de la verdeamarelha. El árbitro Roddy Zambrano, quien no cobró el penal, aclara el panorama.

“Otamendi también entra a chocar, no es un codazo (contra él). El VAR lo revisó y determinó que era 50 y 50, no me llamó para verla, no consideraron que fuera una jugada que me podrían haber llamado”, contó el árbitro ecuatoriano a un medio de su país natal.

En una especie de contradicción, solo hace unos días, Leodán González, el árbitro uruguayo encargado del VAR , declaró que sí había avisado a Zambrano que revisará la jugada mencionada.

Pero eso no fue todo. También hubo un empujón del lateral derecho Dani Alves contra el delantero Sergio Agüero, cuando este se proyectaba al arco de la albiceleste. Roddy Zambrano aseguró sobre esa supuesta infracción que “en la primera jugada es casi una falta temeraria al defensor. ¿Por qué no ven la cámara desde atrás?”.

El crack argentino Lionel Messi uno de los más calientes, lanzó duros comentarios contra el VAR y la terna arbitral. “Se dedica a jugar y nunca tuve problemas con él. La verdad es que me sorprendieron las declaraciones suyas luego del partido, pero cada uno tiene su opinión”, sentenció el árbitro.