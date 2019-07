Perú perdió 3-1 contra Brasil y quedó subcampeón de la Copa América 2019 [RESUMEN]

La selección peruana se despidió con la frente en alto de la Copa América 2019 tras perder 3-1 ante Brasil que se consagró como el nuevo campeón el torneo. La blanquirroja que volvió a una final después de 44 años, se quedó a un paso de tocar la gloria ante el anfitrión que encontró el camino del triunfo al aprovechar los errores defensivos.

Los dirigidos por Ricardo Gareca salieron a proponer desde el arranque del partido con un sorpresivo tiro libre de Christian Cueva. Sin embargo, Everton fue el encargado de abrir el marcador a los 15’ minutos tras conectar en primera un centro de Gabriel Jesus.

Sin embargo, cuando parecía que la ‘verdemarella’ iba del segundo, apareció Paolo Guerrero para transformar de penal una mano de Thiago Silva y quitarle el invicto al portero Alisson. Pero la alegría duro poco. Yoshimar Yotún perdió un balón en salida y Gabriel Jesús colocó el segundo.

En la segunda parte, Gabriel Jesus se fue expulsado por doble amarilla tras una falta contra Carlos Zambrano a los 70’ y en los descuentos, el árbitro Roberto Tobar cobró un penal inexistente de Zambrano contra Everton y Richarlison sentenció el 3-1 final.

Segundo tiempo

97′ Final del partido! Brasil derrotó 3-1 a Perú y es el campeón de la Copa América 2019.

91′ Richarlison ha sido amonestado con tarjeta amarilla por excederse con la celebración.

90′ ¡Goooooool de Brasil!

Richarlison (Brasil) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.

87′ Penal a favor del Brasil. Everton sufrió falta en el área.

86′ Cambio en Perú, entra al campo Andy Polo sustituyendo a André Carrillo.

82′ Cambio en Perú, entra al campo Christofer Gonzáles sustituyendo a Renato Tapia.

77′ Cambio en Perú, entra al campo Raúl Ruidíaz sustituyendo a Yoshimar Yotún.

75′ Cambio en Brasil, entra al campo Militao sustituyendo a Philippe Coutinho.

75′ Cambio en Brasil, entra al campo Richarlison sustituyendo a Roberto Firmino.

73′ UFFFFF Remate de Edison Flores desde fuera del área que pasó por el primer palo.

70′ Gabriel Jesus recibe su segunda tarjeta amarilla por juego peligroso. Brasil se queda con 10 jugadores.

66′ Tarjeta amarilla para Carlos Zambrano por una dura falta contra Gabriel Jesus.

65′ Falta de Roberto Firmino contra Renato Tapia. Tiro libre para Perú.

56′ UFFFF Cabezazo de Roberto Firmino que pasó muy cerca. Asistencia de Alex Sandro.

53′ UFFFF Error en salida de Renato Tapia que remata cruzado Roberto Firmino pero el balón se va lejos del arco de Gallese.

52′ Tarjeta amarilla para Thiago Silva por una patada contra Christian Cueva. Tiro libre para Perú.

51′ UFFFFF Remate colocado de Philippe Coutinho que se fue ligeramente desviado.

48′ Tarjeta amarilla para Renato Tapia por un agarrón contra Coutinho. Tiro libre para Brasil.

47′ Remate fallado por Dani Alves con la derecha desde mas de 30 metros que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arthur tras un saque de esquina.

47′ Remate fallado por Thiago Silva con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.

¡Comenzó la segunda parte! Brasil gana 2-1 en el Maracaná.

Primer tiempo

48′ ¡Final del primer tiempo! Brasil gana 2-1 con goles de Everton y Gabriel Jesus.

47′ ¡Goooooooooooool de Brasil!

Gabriel Jesus remata de derecha dentro del área y decreta el 2-1.

45′ El árbitro Roberto Tobar adiciona 3′ minutos más.

44′ ¡Gooooooooooooool de Perú!

Paolo Guerrero anota de penal y empata el marcador en el Maracaná.

40′ ¡Penal para Perú! Mano de Thiago Silva dentro del área.

38′ Carlos Zambrano reclama una falta de Alex Sandro. Sin embargo, el árbitro Tobar no cobra falta.

36′ UFFFFFFF Cabezazo de Roberto Firmino dentro del área que se va por encima del travesaño.

31′ Falta de Casemiro contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

30′ Tarjeta amarilla para Gabriel Jesus por una dura patada contra Yoshimar Yotún.

29′ Falta de Renato Tapia contra Gabriel Jesus. Tiro libre para Brasil.

27′ UFFFFF Remate de cabeza muy alto de Renato Tapia tras córner ejecutado por Yoshimar Yotún.

24′ UFFFFFFF ¡Casi llega el segundo de Brasil! Coutinho le pegó tres dedos directo al arco de Gallese y el balón se fue desviado.

20′ Falta de Roberto Firmino contra Renato Tapia. Tiro libre para Perú.

17′ Falta de Thiago Silva contra Edison Flores. Tiro libre para Perú.

15′ ¡Goooooooooooooooooool de Brasil!

Everton apareció solo dentro del área y venció al portero Pedro Gallese.

13′ Falta de Dani Alves contra Paolo Guerrero. Tiro libre para Perú.

11′ Falta de Yoshimar Yotún contra Alex Sandro. Tiro libre en salida para Brasil.

7′ Falta de Gabriel Jesus contra Yoshimar Yotún. Tiro libre en salida para Perú.

5′ UFFFFF Remate de larga distancia de Renato Tapia desde fuera del área que se va ligeramente desviado.

3′ Falta de Arthur contra Paolo Guerrero. Tiro libre en salida para Perú.

2′ UFFFFF ¡La tuvo Perú! Christian Cueva ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del arco defendido por Alisson.

1′ Mano de Philippe Coutinho. Tiro libre para Perú.

¡Arrancó el partido! Ya rueda el balón en el Estadio Maracaná

Se entonan los himnos en el Estadio Maracaná.

Pedro Capó y Anitta abrieron la ceremonia de Clausura de la Copa América 2019.

Matías Fernández, representante de Chile, entrega la Copa América.

Alineaciones confirmadas del Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE por la final de Copa América 2019

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Yotún; Carrillo, Flores, Cueva y Guerrero.

Este es nuestro once para disputar la gran final de la @CopaAmerica ante @CBF_Futebol. ¡Unidos por la gloria! 🙌⚽️#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/jabO1Iya9r — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 7, 2019

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Coutinho; Gabriel Jesús, Everton y Firmino.

La selección peruana vuelve a una final de Copa América después de 44 años. La última vez que ganó el certamen continental fue en 1975 en tres partidos ante Colombia. La ‘Blanquirroja, quien al mando del entrenador Ricardo Gareca también logró clasificar a un Mundial después de 36 años, buscará la gloria en el mítico Estadio Maracaná.

Esperamos 44 años para volver a jugar una final de @CopaAmerica y no hay mejor manera de afrontarla que todos juntos. ¡Unidos por la gloria! 🏆⚽#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/dRsN4aOen2 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) July 7, 2019

El camino de Perú hacia el partido más esperado de los últimos tiempos se dio con un empate en el debut por el Grupo A sin goles ante Venezuela, donde el VAR se estrenó para anular dos goles (Christofer Gonzales y Jefferson Farfán) al combinado nacional por posición adelantada. Luego, se encontró con una Bolivia golpeada por la goleada ante Brasil y le endosó un 3-1 con tantos de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Edison Flores.

El cierre de la fase de grupos fue contra el anfitrión Brasil, muy criticado en sus dos partidos anteriores por el nivel, quien se despertó y no tuvo piedad en anotarle cinco goles donde Pedro Gallese cometió un blopper y atajó un penal. Sin embargo, logramos avanzar a cuartos de final gracias al triunfo de Colombia.

Pero como el fútbol siempre da revanchas, eliminamos a Uruguay, uno de los candidatos a ganar la Copa América, por 5-4 en los penales con un Gallese vital al atajar el remate desde los doce pasos a Luis Suárez en el arranque. El pase a la semifinal fue un paso más hacia el objetivo.

Chile, el rival en esta instancia, era el favorito para instalarse en la final pero se encontró con un Perú que disputó el mejor partido de la Copa América al golearlo por 3-0 con tantos de Edison Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero. Nuevamente Gallese atajó de todo para mantener su valla invicta y lo coronó con un penal atajado a Eduardo Vargas al último minuto.

“Una vez que se llega a una final, lo único que queda es ganarla", avisó el entrenador argentino Ricardo Gareca. De la mano del goleador vigente de la Copa América, Paolo Guerrero, quien cumplirá 100 partidos con la selección y con la recuperación de la solidez defensiva, el equipo de todos buscará dar el golpe con el aliento de unos seis mil hinchas que estarán alentando desde las gradas del Maracaná.

Por su parte, el anfitrión Brasil regresa a una final de Copa América tras doce años donde venció en la edición de Venezuela 2007 a Argentina por 3-0. La ‘Canarinha’ saldrá a agrandar el antecedente de que cada vez que jugó de local en la Copa América siempre salió campeón (1919, 1922, 1949 y 1989).

#SeleçãoBrasileira chegou no Rio de Janeiro e recebeu muito carinho da torcida. Amanhã é dia de decisão da Copa América!



🇧🇷 x 🇵🇪 - 07/07 - 17h | #JogaBola



Fotos: @lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/yhx5E5Xnlb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 7, 2019

Los dirigidos por Tite arrancaron con el pie derecho la Copa América 2019 al aplastar por 3-0 a Bolivia con doblete de Philippe Coutinho y otro tanto de Everton, una de las gratas revelaciones del campeonato. Sin embargo, recibió abucheos de sus hinchas por el juego mostrado sin su estrella Neymar, quien quedó desafectado por una lesión.

Luego se vieron las caras con Venezuela donde el VAR también fue protagonista y no le convalidó tres goles por posición adelantada. El empate a cero dejó dudas entre los hinchas, pero se levantaron al aplastar por 5-0 a Perú con tantos de Casemiro, Roberto Firmino, Everton, Dani Alves y Willian.

Tras clasificar a cuartos como primera del Grupo A, el ‘Scratch’ se enfrentó a Paraguay, el segundo mejor tercero del campeonato, que logro su pase con solo dos puntos gracias al empate entre Japón y Ecuador por el Grupo C. Con el antecedente de las dos eliminaciones frente a Paraguay, el miedo se apoderó de los brasileño, quien con un hombre más en el campo no lograron batir al portero Roberto ‘Gatito’ Hernández. El duelo se definió en los penales y Brasil ganó 5-4.

En semifinales, los brasileños chocaron con Argentina en una edición más del clásico sudamericano. El anfitrión ganó 2-0 con goles de Roberto Firmino y Gabriel Jesús en un partido que tuvo muchos errores arbitrales del juex ecuatoriano Roddy Zambrano quien no usó el VAR en jugadas puntuales.

"Para conquistar el título el domingo tenemos que jugar más y ser más competitivos que Perú”, apuntó Tite quien negó renunciar a la selección después de la Copa América. El contrato es hasta 2022, hasta después del Mundial. Ese es el contrato que Tite tiene con la Confederación Brasileña de Fútbol”, añadió.

Perú vs. Brasil EN VIVO: Hora de la final de Copa América 2019

El Perú vs. Brasil está programado para las 3:00 p. m. (hora peruana) y 5:00 p. m. (hora brasileña). A continuación, te dejamos los horarios del último partido de la actual edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Honduras - 2:00 p. m.

Costa Rica - 2:00 p. m.

El Salvador - 2:00 p. m.

México - 3:00 p. m.

Ecuador - 3:00 p. m.

Colombia - 3:00 p. m.

Panamá - 3:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 4:00 p. m.

Venezuela - 4:00 p. m.

Bolivia - 4:00 p. m.

Paraguay - 4:00 p. m.

Chile - 4:00 p. m.

Argentina - 5:00 p. m.

Uruguay - 5:00 p. m.

España - 10:00 p. m.

Perú vs. Brasil EN VIVO: Canales para ver la final de la Copa América 2019

Para poder seguir todos los pormenores del Perú vs. Brasil, podrás recurrir a los siguientes señales de TV: América Televisión EN VIVO, DirecTV Sports, Globo y SportTV. Además, te dejamos una lista de canales en diversos países. Recuerda que también puedes verlo por el aplicativo América TV GO EN VIVO.

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Bolivia TV.

Brasil: SporTV Play, Globo.

Chile: Canal 13, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes, CDF HD, TVN.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes.

Ecuador: Canal del Futbol, Teleamazonas, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador.

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2.

Alemania, Italia y Japón: DAZN.

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru, América TV, América TV GO.

España: DAZN Spain.

Reino Unido: Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+, NBC Sports Live Extra App y Telemundo.

Uruguay: vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, TCC.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Alineaciones probables del Perú vs. Brasil, final de la Copa América 2019

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Coutinho; Everton, Gabriel Jesus y Firmino.

DT: Tite

Perú:

1. Pedro Gallese: Arquero de la Selección Peruana y de Alianza Lima. El dueño del arco de la ‘Bicolor’ usa la camiseta número 1 en Perú y el 23 en el equipo blanquiazul. Ha disputado tres Copas América y una Copa del Mundo en Rusia 2018. Además, con 54 partidos es el portero con más apariciones en la ‘Blanquirroja’.

2. Luis Advíncula: Lateral derecho de la Selección Peruana y del Rayo Vallecano. El popularmente conocido ‘Bolt’ usa el dorsal 17 en el elenco nacional y en el club español. Es parte de la ‘Bicolor’ desde el 2010 cuando tenía 20 años. Jugó un Mundial y ha integrado los cuadros que alcanzaron el tercer lugar en las Copas América de 2011 y 2015.

3. Carlos Zambrano: Defensor central de la Selección Peruana y del FC Basel de Suiza. Juega con la 15 cada vez que viste la camiseta nacional y el 5 cuando lo hace con su club. Debutó con la ‘Bicolor’ a los 18 años y fue parte del cuadro nacional que alcanzó la medalla de bronce en la Copa América de Chile 2015.

4. Luis Abram: Defensa de la Selección Peruana y del Vélez Sarsfield de Argentina. Viste la casaquilla número 2 en la escuadra nacional y el 29 en el club argentino. Con 23 años es uno de los jugadores más jóvenes del plantel; sin embargo ha disputado partidos de Clasificatorias y fue convocado para la Copa América 2016.

5. Miguel Trauco: Lateral izquierdo de la Selección Peruana y del Flamengo de Brasil. Lleva la camiseta número 6 en la ‘Blanquirroja’ y el 13 en el club brasileño. El mundialista debutó con el ‘equipo de todos’ en el 2014, pero es un hombre fijo en las convocatorias desde 2016 cuando fue convocado para la Copa América Centenario.

6. André Carrillo: Extremo derecho de la Selección Peruana y del Al Hilal de Arabia Saudita. Cuando juega con la ‘Blanquirroja’ lo hace con el 18 y en el club saudí utiliza el 19. La ‘Culebra’ ha ocupado el tercer lugar de una Copa América en dos ocasiones y además fue quien marcó el primer gol de Perú en un Mundial después de 36 años.

7. Renato Tapia: Mediocampista de contención de la Selección Peruana y del Willem de Holanda. En el cuadro nacional, el ‘Capitán del Futuro’ usa la camiseta número 13 y en el equipo neerlandés el 26. Con la ‘Blanquirroja’ Tapia ha disputado una Copa América y una Copa del Mundo en Rusia.

8. Yoshimar Yotún: Centrocampista de la Selección Peruana y del Cruz Azul de la Liga MX. Juega con el dorsal 19 en la escuadra blanquirroja y con el 6 en el elenco azteca. ‘Yoshi’ disputó el Mundial de Rusia 2018 y además estuvo en las Copas América de 2011 y 2015, donde se llegó hasta el tercer lugar.

9. Andy Polo: Mediocampista de la Selección Peruana y del Portland Timbers de la MLS. En el elenco nacional juega con la camiseta número 14 y en el club norteamericano lleva el 11. Con la ‘Blanquirroja’ participó en la Copa América Centenario de 2016 y también integró la lista de 23 jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia.

10. Christian Cueva: Mediocampista ofensivo de la Selección Peruana y del Santos de Brasil. Tanto en el combinado blanquirrojo como en el equipo brasileño, el habilidoso jugador utiliza el dorsal 8. Debutó en 2011 a los 19 años en la ‘Blanquirroja’ y desde la fecha ha disputados dos Copas América y un Mundial.

11. Paolo Guerrero: Delantero de la Selección Peruana y del Internacional de Porto Alegre. El ‘Depredador’ es el encargado de llevar la camiseta número 9 en la ‘Blanquirroja’ y en el equipo brasileño. Guerrero es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia de su país. Ha participado en cinco Copas Américas, un Mundial y es el goleador histórico de la ‘Bicolor’ con 36 goles en 91 partidos.

DT: Ricardo Gareca

Resultados de Brasil en la Copa América

Brasil 3-0 Bolivia

Brasil 0-0 Venezuela

Perú 0-5 Brasil

Brasil 0-0 Paraguay

Brasil 2-0 Argentina

Resultados de Perú en la Copa América

Venezuela 0-0 Perú

Bolivia 1-3 Perú

Brasil 0-5 Perú

Uruguay 0-0 Perú

Chile 0-3 Perú

¿Quién es el árbitro que dirigirá la final entre Perú y Brasil EN VIVO?

Roberto Tobár, árbitro de nacionalidad chilena, será el juez principal del partido Perú vs Brasil por la final de la Copa América 2019 este domingo desde las 03:00 pm hora peruana.

