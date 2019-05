EN VIVO Chelsea vs. Arsenal: Alineaciones de la final de la Europa League 2019 vía Fox Sports

Chelsea vs. Arsenal EN VIVO ONLINE | STREAMING GRATIS | Chelsea se enfrenta HOY contra el Arsenal por la final de la Europa League 2019 en el estadio Olímpico de Bakú desde las 14:00 horas (Perú) vía Fox Sports, ESPN, Univisión Deportes, TNT y Facebook Watch. Si quieres ver fútbol en vivo gratis, puedes ingresar al portal del diario La República, donde encontrarás el pronóstico, resumen, goles, minuto a minuto, jugadas polémicas y más de este y otros partidos.

Con un escenario exótico como Bakú, la capital de Azerbaiyán, Chelsea y Arsenal, en un clásico londinense, juegan hoy miércoles 29 de mayo la final de la Europa League 2019, sin un claro favorito, entre el tercero y el quinto de la última Premier.

Antes del choque entre Liverpool y Tottenham en la Champions League, el sábado en Madrid, la conquista inglesa de Europa comienza de este modo a casi 4.000 km del Big Ben.

Azerbaiyán verá desfilar a ejércitos de aficionados, más interesados en el segundo trofeo continental que en los campos de petróleo de Azebaiyán.

Por un lado, Chelsea, que sueña con ofrecer un último título a su estrella belga Eden Hazard, que puede irse al Real Madrid, después de siete fructíferos años.

En el otro, Arsenal que, para recuperar el brillo perdido, deben ganar para clasificar a la próxima Champions, tras ser solo quintos en la Premier. Al frente de ellos su entrenador, el español Unai Emery, experto en ganar la competición, que logró tres veces con el Sevilla.

"Debemos luchar. Ellos han terminado delante de nosotros este año y el pasado. Nuestra ambición es reducir la distancia con ellos en todas las competiciones. Esta final constituye nuestra primera posibilidad", aseguró el entrenador del Arsenal.

Unai Emery se juega mucho ya que la presión está sobre el Arsenal, al que una derrota condenaría a un año suplementario de transición, cuando sus rivales del oeste de Londres ya han alcanzado uno de los objetivos, clasificándose para la Champions League con su tercer puesto en la Premier. Pero este título haría entrar al técnico vasco en la historia de 'Los Artilleros'.

Emery ha encontrado su varita mágica en la Europa League, transformando al dúo Pierre Emerick Aubameyang-Alexandre Lacazette en un monstruo de dos cabezas de gran eficacia. Los dos delanteros han marcado los ocho últimos goles de su equipo en la competición, permitiendo eliminar a dos rivales difíciles, Nápoles en cuartos y Valencia en semifinales.

Ha regenerado a un equipo acostumbrado a perder en el continente, con un solo título de la Recopa de Europa en 1994.

Tras las finales perdidas de Europa League en 2000 y en la Champions en 2006, Arsenal vuelve a la escena europea, y sus aficionados de Londres y también de la cercana Asia, viajan a Bakú esperanzados, sobre todo también porque la victoria les clasificaría para la próxima Champions League.

"Para nosotros el primer objetivo es este título, después es lograr una plaza en la Champions", precisó este martes en conferencia de prensa.

Pero como en una película, el vecino puede ser el asesino de sus sueños. Al juego de contragolpe del Arsenal, Maurizio Sarri opone una defensa sólida en el Chelsea, la tercera menos goleada de Inglaterra, y el máximo goleador de la competición, el francés Olivier Giroud (10 tantos). Los aficionados de los Gunners tienen también en mente la cruel eliminación frente a los Blues en cuartos de final de la Champions League de 2004.

El entrenador italiano del Chelsea dispone de uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, el belga Eden Hazard, que realizó su mejor temporada con 16 goles y 15 asistencias en la Premier y que sueña con ganar una segunda Europa League, tras la lograda en 2013, antes de irse probablemente al Real Madrid.

"Para mí, una buena temporada no es marcar 40 tantos, es ganar algún título al final. No miro solo las estadísticas", afirmó Hazard.

Chelsea : Kepa; Emerson, Luis, Christense, Azpilicueta; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.



Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles; Torreira, Xhaka, Kolasinac, Özil; Aubameyang, Lacazette.

Para nadie es un secreto que el trámite del juego será abierto por momentos, ya que los dos cuadros atacan mejor de lo que defienden. Por ello, según las casas de apuestas, no debe sorprendernos que se alternen el balón y las situaciones desde la etapa inicial.

Chelsea un equipo bien trabajado por el técnico Sarri, más allá de algunos traspiés sufridos en la temporada. Buscará ganar el torneo por una cuestión de orgullo y honor, a diferencia de su rival que si lo necesita por una cuestión deportiva (clasificar a la próxima Champions League). La principal estrella azul sigue siendo el belga Hazard, quién probablemente dispute su último juego con la camiseta “Blue”.

Por su parte, Arsenal es un conjunto atildado y vertical bajo el mando del técnico Emery. Cerró de manera irregular la Premier League, quedando ubicado en el 5to lugar. Necesita arriesgar más que su rival, ya que pelea por un objetivo más importante. Sigue anotando y cediendo goles con facilidad, faltándole cierto equilibrio en su accionar.

Tanto Chelsea como Arsenal tienen mucha calidad al momento de elaborar, motivo por el que las casas de apuestas creen que el resultado será una igualdad 1-1 o 2-2. Eso sí, no se descarta un triunfo 2-1 o 3-2 para cualquier bando. Recuerda que “Blues” y “Gunners” no son muy confiables al momento de marcar, siendo factible que les cueste mantener su valla invicta hasta el pitazo final.

Finales europeas del Chelsea:



✅ 1971 - Recopa: 3-2 vs Real Madrid

✅ 1998 - Recopa: 1-0 vs Stuttgart

❌ 2008 - Champions: 2-1 (penaltis) vs Man United

✅ 2012 - Champions: 1-1 (penaltis) vs Bayern

✅ 2013 - Europa League: 2-1 vs Benfica



