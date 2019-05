Alianza Lima: Benjamín Romero hace grave denuncia y pide garantías para su vida [VIDEO]

Benjamín Romero, gerente de marketing de Alianza Lima, reveló un hecho lamentable tras recibir amenazas de parte de un grupo inescrupuloso de hinchas, que manifiestan su molestia mediante fuertes advertencias, luego concretarse el convenio del club de La Victoria y Sporting Cristal.

El colombiano se mostró preocupado por los mensajes que aparecieron en el frontis del estadio Alejandro Villanueva 'Matute' y mediante las redes sociales por páginas de supuestos hinchas del Alianza Lima, que pretenderían sacarlo del cargo que ocupa en el club.

"El club Alianza Lima ha decidido alquilar el estadio para que el club Cristal pueda realizar su partido de Copa Sudamericana, es una decisión totalmente institucional pesando en varios aspectos; uno muy importante es que lo alquilamos en una suma de dinero el cual viene muy bien al club”, sostuvo a TV Perú Deportes-

Y es que, al ser uno de los principales gestores del intercambio de estadios entre Cristal y Alianza, Benjamín Romero fue blanco de críticas y constantes amenazas de muerte, provocando que el directivo pida seguridad y resguardo contra su integridad a las autoridades necesarias.

“Es lamentable y triste lo que pasa, el fútbol es un espectáculo deportivo digno de merecer y de tener el respaldo de todo el mundo, de cordialidad, de fraternidad y de amistad. El club ha decidido tomar cartas en el asunto y yo también poner la denuncia ante el Ministerio y pedir las garantías necesarias ante la policía”, comentó Romero.

Además explicó que la reciente decisión que se tomó no es la única 'molestia' de los aficionado de la blanquiazul, ya que la negativa de regalar entradas al Comando y otras barras del equipo, ocasionó más de una amenaza.

“Es un tema de ley, en el fútbol en muchos países y en Perú se acostumbraba entregar entradas gratis a las barras, pero ya está prohibido por la ley y las autoridades lo hacen cumplir, por eso el club decidió hace un año no entregar entradas a la barra. Todos responden a esto, pero no entienden que este tipo de cosas son abominables no tiene porqué pasar”, enfatizó Benjamín Romero.