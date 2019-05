México vs Italia EN VIVO vía DirecTV: partidazo por el Grupo B del Mundial Sub 20

VER EN VIVO | México vs. Italia se ven las caras HOY por la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 de Polonia ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports, Televisa Deportes, Univisión TDN y Azteca Deportes. El partido está programado para las 11:00 horas (Perú y México) desde el Stadion GOSiR de Polonia. Si quieres ver fútbol en vivo gratis, puedes ingresar a la web del diario La República, donde encontrarás el resumen, minuto a minuto, pronósticos, goles y más de este y otros partidos.

México vs. Italia: ¿Cómo llegan los equipos al debut del Mundial Sub 20?

México, uno de los países con más participaciones en el Mundial Sub 20 (15), debuta con la ilusión de volver a llegar a una final que se le resiste desde la primera edición en Túnez 1977. Para ello, el Tri, dirigido por el entrenador Diego Ramírez, se enfrentará a Italia en el debut y luego se medirá ante Japón y Ecuador.

Diego Lainez, jugador del Betis de España, es la máxima figura del equipo y será el líder en el Mundial Sub 20. "He aprendido a convivir con eso. El América es el mejor equipo de mi país y todos los focos están siempre encima de ti. Para mí eso es algo bonito, creo que depende de cómo uno lo maneje. A mí me gusta", dijo Lainez a FIFA.com.

Por su parte, Italia clasificó al Mundial de Polonia tras quedar subcampeona del Europeo Sub 20. Los dirigidos por Paolo Nicolato se presentan en el certamen de la categoría por segunda edición consecutiva donde buscarán su primer título en la historia.

México vs. Italia por el Mundial Sub 20: Horarios y canales en el mundo

Perú: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

México: 11:00 a.m. | DirecTV, Televisa y Univisión Deportes

Colombia: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 6:00 p.m. | DirecTV Sports

México vs. Italia Sub 20: Pronósticos y/o apuestas por el Mundial Sub 20

Te Apuesto: México (3.00), Empate (2.80), Italia (2.05)

México (3.00), Empate (2.80), Italia (2.05) Inkabet: México (3.25), Empate (3.10), Italia (2.20)

México (3.25), Empate (3.10), Italia (2.20) Betsson: México (3.05), Empate (2.95), Italia (2.14)

México (3.05), Empate (2.95), Italia (2.14) Bet365: México (3.50), Empate (3.10), Italia (2.20)

México vs. Italia por el Mundial Sub 20: Alineaciones posibles

México: Higuera; Álvarez, Sepúlveda, Orona, Cárdenas, Plascencia, Lozano, Lainez, Domínguez, Macías, López.

Italia: Plizzari; Buongiorno, Ranieri, Gabbia, Colpani, Frattesi, Colpani, Esposito, Alberico, Capone, Pinamonti.

México vs. Italia por el Mundial Sub 20: ¿Dónde ver el partido por Internet? | DirecTV Sports

