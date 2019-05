Diego Haro pidió disculpas a jugador de Municipal tras penal mal cobrado

Deportivo Municipal asaltó el Estadio Monumental y goleó por 4-2 a Universitario con goles de Daniel Cabrera, Rolando Huari, Carlos Uribe y Pier Larrauri. 'La Academia' jugó uno de los mejores partidos de lo que va del Torneo Apertura 2019 de la Liga 1 y sumó su segundo triunfo consecutivo en la casa de conjunto crema.

Sin embargo, al final del primer tiempo ocurrió un hecho que enfadó a los jugadores e hinchas ediles. El árbitro Diego Haro, criticado por sus polémicas decisiones en el campeonato local, cobró un penal inexistente a favor de la ‘U’. Yordi Vílchez, central de Municipal, despejó el balón con el hombro dentro del área, pero el juez observó una mano.

Germán Denis ejecutó el tiro desde los doce pasos y su remate fue detenido por el arquero Steven Rivadeneyra. Antes de continuar con la segunda parte, Diego Haro se acercó a Yordi Vilchez y le pidió disculpas por haber cobrado el penal después de haber visto las imágenes de la jugada en el entretiempo.

“Diego Haro nos decía que la pelota había chocado en la mano de Yordi. Pero yo le dije que había chocado entre el hombro y la espalda y que no era mano. Haro nos respondía que había visto penal y cobró. Al final del partido se retracta y pide disculpas a Yordi. Eso me contó Vilchez porque yo no me percato de las circunstancias”, dijo Steven Rivadeneyra al programa Fútbol como cancha.

Dato: Deportivo Municipal se ubica en el cuarto puesto con 23 puntos a 10 unidades del líder Binacional.