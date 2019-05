Ricardo Gareca contó imperdible anécdota con Diego Armando Maradona [VIDEO]

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, fue uno de los invitados de lujo de la cuarta edición de Cumbre Novo Fútbol, que se realiza en el Gran Auditorio de Compensar en la Avenida 68 de la ciudad de Bogotá, Colombia, donde conversó sobre diversos temas a menos de un mes del inicio de la Copa América Brasil 2019.

El ‘Tigre explicó por qué se convirtió en futbolista profesional, también recordó lo que vivió cuando clasificó a la Blanquirroja al Mundial Rusia 2018 después de 36 años y sobre las posibilidades de dirigir en un futuro a la selección argentina.

Gareca, de 61 años, fue consultado sobre su relación con Diego Armando Maradona y señaló que comenzó en una gira de la selección argentina por Asia, Estados Unidos y Sudamérica durante un mes y contó una divertida anécdota.

“Lo que más me llamó la atención de Maradona, es que conecté rápidamente con él. La última vez que lo vi fue en el sorteo del Mundial de Rusia. Él se acercó a mí, tiene esas cosas que me sorprendieron toda la vida”, dijo Gareca.

“En una gira por China antes que se vaya a Barcelona, me tocó compartir habitación con él, son esas cuestiones y casualidades porque yo era un jugador que recien venía de Sarmiento Junín Y Diego era una figura emblemática del fútbol mundial. Por cambio de horario y todo no nos podíamos dormir, él no se podía dormir, entonces me dijo que fuéramos a caminar a las 2 o 3 de la mañana, no había nadia pero íbamos con custodia”, concluyó.