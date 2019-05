Getafe vs. Villarreal EN VIVO: por la última fecha de la Liga Santander

Getafe vs. Villarreal EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por beIN Sports y ESPN 3: se enfrentan este sábado en el Coliseum Alfonso Pérez por la por la fecha 38 de La Liga Santander 2018/19 a las 9:15 am. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Getafe, la gran sorpresa de la Liga no se rinde y luchará hasta el final para conseguir un puesto en la fase de grupos de la Champions League. 11 de las 38 fechas, Los Azulones estuvieron en el cuarto lugar que les daba la clasificación histórica.

La derrota por 2-0 ante el Barcelona les salió muy cara puesto que quedaron relegados al quinto puesto , siendo superados por el Valencia. Getafe debe ganar y esperar que el Valencia no haga lo propio con el Valladolid.

El asunto es que ambos equipos tienen 58 puntos, así que la verdadera batalla se dará en el ámbito de la diferencia de goles. Valencia tiene una diferencia de +14, mientras que la el Getafe es de +13, esta definición simultánea (ambos partidos son a la misma hora) es una de las más ajustadas que se ha visto en las últimas temporadas.

Al frente tendrán a un rival herido en su amor propio. Villarreal consiguió salvar la categoría ante el Eibar y solo buscan despedirse de esta temporada de la manera más digna.

Getafe vs. Villarreal: ¿a qué hora inicia el partido por la Liga Santander?

El Getafe vs. Villarreal, será uno de los cotejos que tendrá la última fecha de La Liga Santander, está programado para las 9:15 a.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Perú 9:15 am.

México 9:15 am.

Ecuador 9:15 am.

Colombia 9:15 am.

Bolivia 10:15 am.

Paraguay 10:15 am.

Venezuela 10:15 am.

Brasil 11:15 am.

Argentina 11:15 am.

Chile 11:15 am.

Uruguay 11:15 am.

España 3:15 pm.

Getafe vs. Villarreal: ¿qué canal pasará el partido por la Liga Santander?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de beIN SPORTS y de ESPN 3 y ESPN Play en diferido.

¿Dónde ver EN VIVO el Getafe vs. Villarreal por la Liga Santander?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Liga Santander, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Getafe vs. Villarreal por la Liga Santander: pronóstico y/o apuestas del partido

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Getafe vs. Villarreal?

Si quieres seguir en Internet el Getafe vs. Villarreal, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.