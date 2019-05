Foto de Messi se hizo viral al portar un extravagante pantalón en Barcelona [VIDEO]

Un hincha argentino le hizo la guardia a Lionel Messi en los alrededores de su casa en Barcelona. ¿El motivo? El compatriota del astro azulgrana quiso sacarse una foto con su ídolo. Lo peculiar de esta imagen es que el 10 aparece un un extravagante pantalón y la prensa argentina señaló que esa prenda parecía un pijama.

Santiago Alberione, fue el hincha que se sacó las instantánea con Messi y que ahora es la envidia de todos los fanáticos de la estrella del Barcelona. El seguidor de la Pulga compartió la foto en su cuenta de Instagram donde narró como fue el encuentro con el crack.

"El momento deseado llegó en Castelldefels alrededor de las 9 am. Vi a este enano con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo. El corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije: 'Ahí viene La Pulga, ¡sí es Messi!'", contó el hincha argentino.

"Acto seguido, con mucho respeto, le pedí sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado. Con una sonrisa en la cara me dijo que sí y que no me preocupara, que no era molestia. Luego firmó la remera y me preguntó si era cordobés. A lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos. Y con una carcajada sublime y humilde me dijo 'sí, jajaja'. Luego le volví a agradecer y reiteré mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dijo 'no te preocupes, cuidate, abrazo'. Mano bien dada y a casa", continuó.

Santiago no contuvo la emoción y comentó que había cumplido “un sueño de muchos” al conocer en persona a Lionel Messi.

"Un día inolvidable para una persona que cree en un deportista. Si sos AntiMessi espero que ni siquiera estés leyendo esto. Hoy cumplí uno de mis grandes sueños, hoy conocí a Lionel Andrés Messi, tuve la fortuna de sacarme una foto con él y llevarme un regalo a casa que va a ser lo más simbólico e histórico que puedo llegar a tener relacionado al deporte", escribió.

Por otra parte, el Barcelona con Messi se encuentra entrenando con miras al partido frente al Eibar. Los azulgranas jugarán en calidad de visita en el estadio Municipal de Ipurúa por la jornada 38 de la Liga Santander.