WWE RAW EN VIVO: Becky Lynchy y Roman Reigns en el último show previo a Money in the Bank

WWE RAW se presenta EN VIVO EN DIRECTO ONLINE desde Londres con las mejores superestrellas de la lucha libre mundial preparándose para sus respectivos combates en Money in the Bank 2019. Sigue el minuto a minuto desde larepublica.pe.

Becky Lynch tendrá una dura prueba en Money in the Bank 2019 cuando defienda sus dos campeonatos femeninos en dos luchas distintas en la misma noche. The Man enfrentará a Lacey Evans por el campeonato de RAW y a Charlotte Flair por el de SmackDown. Esta noche estarán presentes las tres luchadoras para firmar el contrato respectivo.

Roman Reigns aprovechará la opción 'wild card' que le permite estar en el programa rojo y el azul. El Perro Mayor será el invitado en Miz TV ¿Aparecerá Elias para tratar de atacar al excampeón mundial?

Seth Rollins y AJ Styles podrían verse las caras luego del incidente de la semana pasada. El Fenomenal atacó al campeón universal con un 'Phenomenal Forearm' para que Baron Corbin y Bobby Lashley se quede con la victoria en tremenda lucha en pareja. ¿El ataque de Styles fue un accidente? Esta y muchas más preguntas se responderán esta noche en WWE RAW.

Luchas confirmadas para el WWE RAW de hoy

- Lucha fatal de 4 esquinas: Natalya vs. Naomi vs. Dana Brooke vs. Alexa Bliss

- Ricochet vs. Baron Corbin

- Braun Strowman vs. Drew McIntyre

¿A qué hora empieza WWE Raw en español previo a Money in the Bank 2019?

RAW comenzará a las 7:00 p. m. (hora peruana); además, podrás seguir la transmisión del último programa previo a WWE Money in the Bank 2019 a través del portal web de larepública.pe. A continuación, te dejamos los horarios en el mundo.

México - 6:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:00 p. m.

Bolivia - 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

España - 2:00 a. m. (martes)

¿En qué canal ver HOY EN VIVO WWE Raw en español?

Para poder disfrutar de todos los pormenores del Monday Night RAW donde Roman Reigns volverá a pisar la marca roja, podrás recurrir a la señal de Fox Sports 2 en Latinoamérica; USA Network en Estados Unidos, y MEGA en España.

¿Dónde ver HOY EN VIVO WWE Raw en español?

Para presenciar de uno de los mejores programas que tiene la WWE, en Perú, México, España y Estados Unidos puedes contratar en servicio de Movistar TV o DirecTV y seguir a los mejores luchadores del mundo. Asimismo, para ver la lucha libre EN VIVO ONLINE Gratis por Internet solo tienes que entrar en larepublica.pe.