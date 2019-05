Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield EN VIVO: partidazo por la Copa de la Superliga

VER EN VIVO | Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports) | por el duelo de ida en los cuartos de final de la Copa de la Superliga Argentina. Este cotejo se desarrollará en el estadio José Amalfitani desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 20:00 p.m. (hora de Argentina). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Este cotejo marcará el regreso de Mauro Zaráte al estadio del club en el que se formó y que lo tenía como uno de sus máximos ídolos hasta que decidió fichar por el Boca Juniors. Su fichaje sigue hasta el momento uno de los más mediáticos en Argentina.

Boca Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero de su grupo al vencer en la Bombonera al Atlético Paranaense por 2-1. Ganó hace unas semanas la Supercopa de Argentina y llega en un excelente momento.

Vélez Sarsfield, que dirige Gabriel Heinze y donde milita Luis Abram, espera sacar provecho de su condición de local y conseguir un resultado idóneo para afrontar con optimismo el duelo de revancha en La Bombonera, el próximo jueves 16 de mayo.

El defensa peruano podría ser titular en el cuadro del 'Fortín' para este importante duelo.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: horarios del partido

Perú: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield: alineaciones probables

Boca Juniors: E. Andrada, C. Izquierdoz, F. Fabra, J. Alonso, M. Weigandt, E. Reynoso, J. Campuzano, E. Almendra, C. Tevez, R. Ábila, C. Pavón.

Vélez Sarsfield: L. Hoyos, Luis Abram, J. Laso, B. Cufré, H. De La Fuente, G. Giménez, P. Galdames, A. Bouzat, Matías Vargas, L. Fernández, T. Almada.