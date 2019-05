Cristiano Ronaldo mostró la nueva camiseta que usará en la próxima temporada [FOTOS]

La afición de Juventus y Cristiano Ronaldo quedó totalmente sorprendida al conocer que la indumentaria del equipo de la 'cebra' sufrirá una notable modificación para la siguiente temporada (2019-2020).

Mediante las redes sociales, y con Cristiano Ronaldo como modelo principal, la 'Juve' mostró la nueva camiseta del elenco con un rotundo cambio, pues el club ya no lucirá la 'mira' blanca con lineas negras como era habitual.

Diversas opiniones generó la 'nueva piel' de la 'Vecchia Signora' al quitar las rayas oscuras que lucía en el parte frontal de su vestimenta, ya que ahora será dividida en dos partes; blanco (lado derecho) y negro (izquierdo) y dividida por una delgada linea rosada.

El cambio se habría efectuado en homenaje al inicio del equipo, el cual empezó en 1897 con un prominente color rosa, para después ser reemplazado por las franjas verticales en 1903, fecha desde la que se mantuvo con el característico modelo.

"No temas el cambio, adáptate a las nuevas reglas. Haz que la tradición no se convierta en un límite", expresa el mensaje de Juventus que tiene como protagonistas al delantero ruso 'CR7', Bernardeschi, Chiellini, Bentancur, Kean, Dybala y Pjanic.

Y aunque la mayoría de hinchas se haya quedado descontento con la nueva versión de los uniformes, ya se encuentran a la venta.

Non temere il cambiamento. Guidalo ⚫⚪



Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball​ farà il suo debutto in campo questa sera! https://t.co/JorJRePBzm#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/cqbQsmNm54