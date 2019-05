¿Carlos Zambrano será convocado a la Copa América? Solano respondió [VIDEO]

Carlos Zambrano ha vuelto a sonreír después de las constantes lesiones que sufrió en los últimos meses en el FC Basel de Suiza. El defensor peruano anotó su primer gol con la camiseta del club suizo el pasado fin de semana que le sirvió para recuperar la confianza y cortar una mala racha de nueve años sin marcar a nivel de clubes.

El futbolista de 29 años recibió la visita del preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, para conversar sobre su actualidad y estaría dentro de los planes de Ricardo Gareca para la Copa América Brasil 2019. Precisamente, Nolberto Solano, miembro del comando técnico del ‘Tigre’ y actual DT de la Sub 23, no descartó el regreso del ex Schalke 04 al equipo nacional.

“Ricardo (Gareca) nunca le cerró la puerta a nadie. Esta es una selección abierta, nos da mucho gusto que esté jugando en un equipo grande de Suiza como es el Basilea que pelea campeonatos. Y nos da gusto que haya vuelto a jugar, está teniendo esa constancia. Ricardo siempre lo ha dicho, el jugador que tenga constancia, las puertas las tiene abiertas”, dijo Solano a Capital Deportes.

“Son circunstancias, momentos y elecciones y no ha estado, pero ahora por qué no. Es un chico todavía joven, que está siendo bien las cosas y seguramente en la decisión final, Ricardo hablará con todos nosotros y veremos que el mantenga porque si miramos atrás, Carlos Zambrano no ha estado jugando mucho. Pero él nunca en tela de juicio, es un gran jugador”, concluyó.