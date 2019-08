Los 'Gunners' a la final: Arsenal venció 4-2 al Valencia y disputará título de la Europa League

Arsenal de Inglaterra selló su clasificación a la final de la Europa League luego de que derrotara de visitante 4-2 a Valencia de España en Mestalla.

Kevin Gameiro abrió el marcador para los españoles en el minuto 11, pero poco después el gabonés Aubameyang (17) igualaba.

En la segunda mitad, Alexandre Lacazette adelantó al Arsenal en el 50 y eso obligaba al Valencia a marcar cuatro goles para clasificarse. Sólo consiguió uno, de nuevo con Gameiro (58). Los 'Gunners' consiguió dos tantos más, ambos de Aubameyang (69, 89), para ganar 4 a 2 en Mestalla.

Será la segunda final en este torneo para el Arsenal, que perdió en la primera en la tanda de penales ante el Galatasaray turco, en el año 2000, cuando la competición todavía se conocía como Copa de la UEFA.

Valencia: Neto; Gaya, Paulista, Garay, Piccini; Guedes, Coquelin, Parejo, Wass; Gameiro, Rodrigo M.

Arsenal: Cech: Monreal, Sokrtis, Koscienly, Maitland-Niles, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Ozil, Aubameyang, Lacazette

