Rosario Central vs Libertad EN VIVO: por la Copa Libertadores 2019

Rosario Central vs Libertad se enfrentan este miércoles en el Gigante de Arroyito por la sexta ronda del grupo H de la Copa Libertadores 2019 a las 5:15 pm. (hora peruana).

Choque entre líder y colero del grupo H de la Copa Libertadores, mientras Libertad busca sumar la mayor cantidad de puntos para enfrentarse a un rival un poco más accesible (a está clasificado como primero), Rosario Central quiere conseguir el triunfo en casa para despedirse del torneo de la manera más digna posible.

El momento de Rosario Central no es el mejor, llegan eliminados a la última fecha de la fase de grupos, eliminados de la Copa de la Superliga y de la Copa Argentina, además acaban de perder la final de la Supercopa Argentina ante Boca Juniors por penales.

"Nosotros venimos muy golpeados en lo anímico y en lo futbolístico y aunque pasamos zozobras las superamos. Por eso estoy orgulloso de los muchachos. Me hubiese dolido perder siendo vapuleado por Boca. Por eso me voy contento porque hay futuro en este plantel. Bueno fue que al terminar el partido todos pudieron mirarse a la cara en el vestuario, sin reprocharse nada", aseguró el director técnico Diego Cocca tras la derrota ante Boca.

Los problemas en resultados también se reflejan en el vestuario. El delantero Germán Herrera ha hecho público su molestia por no ser considerado en la oncena titular que saltará al campo a enfrentar a Libertad, ya sin nada en juego.



"Estoy triste, me pegó fuerte que no me pusiera. Todavía no me entra en la cabeza, me faltaron el respeto. No se juega por nada y si me toca estar voy a estar porque soy profesional. Me debo a mis compañeros y a la institución", indicó el atacante de 35 años.

Por su parte, Libertad ya aseguró el primer lugar del grupo y no sorprendería que el equipo titular tenga en sus filas a jugadores suplentes o juveniles, dándole descanso a los que estarán presentes en los octavos de final.

La cabeza de José Chamot en estos momentos está más metida en el torneo local, donde es probable que pierdan los puntos del triunfo sobre Sportivo San Lorenzo por alinear a 5 jugadores extranjeros cuando el límite permitido es de solo 4.

Últimos partidos de Rosario Central:

El mal momento del Rosario Central se ve reflejado en sus últimos resultados, ha perdido 6 de sus últimos 9 partidos, incluyendo la final de la Supercopa Argentina que la perdieron por penales ante Boca Juniors.

Últimos partidos de Libertad:

En el torneo paraguayo, Libertad está en el tercer lugar con 34 puntos, a 13 unidades del puntero Olimpia, quien tiene un partido más. En su último encuentro le ganaron 4-3 a Sportivo San Lorenzo, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas.

Últimos partidos entre ambos:

En el encuentro que ambos equipos disputaron por la primera rueda del grupo H, fue Libertad quien hizo sentir su condición de local al derrotar al cuadro argentino por 2-0 con goles de Mathías Espinoza a los 47 minutos y de Jorge Recalde a los 69'.

Rosario Central vs Libertad: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa Libertadores 2019?

El Rosario Central vs Libertad, será uno de los cotejos que tendrá la Copa Libertadores 2019, está programado para las 5:15 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Rosario Central vs Libertad: ¿qué canal pasará el partido por la Copa Libertadores 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de Fox Sports.

¿Dónde ver EN VIVO el Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Copa Libertadores 2019, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores 2019: pronóstico y/o apuestas del partido

- Te Apuesto: 2.55 (Rosario Central), 2.85 (empate) y 2.45 (Libertad)

- Inkabet: 2.75 (Rosario Central), 3.25 (empate) y 2.65 (Libertad)

- Betsson: 2.65 (Rosario Central), 3.20 (empate) y 2.60 (Libertad)

Rosario Central vs. Libertad: alineaciones probables:

Rosario Central: Jeremías Ledesma, Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz, Facundo Rizzi, Rodrigo Villagra, Néstor Ortigoza, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil, Maximiliano Lovera y Claudio Riaño. Entrenador: Diego Cocca.

Libertad: Martín Silva, Iván Piris, Alan Benitez, José Canale, Ayrton Cougo, Alexander Mejía, Cristian Riveros, Antonio Bareiro, Rodrigo Rivero, Óscar Cardozo y Sergio Aquino. Entrenador: José Chamot.

Árbitro: Ángel Arteaga (VEN)

Estadio: Gigante de Arroyito

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Rosario Central vs. Libertad?

Si quieres seguir en Internet el Rosario Central vs. Libertad, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.