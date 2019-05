¡Sorpresa total! Romina Antoniazzi dejó de ser la jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), así lo dio a conocer mediante una publicación en su cuenta de Facebook. La periodista deportiva fue oficializada en el cargo hace tres años, en febrero de 2016, en reemplazo de Wilmer del Águila.

“Hoy quiero compartir que oficialmente ya no pertenezco a la Federación Perana de Fútbol. Mi agradecimiento a la institución. No tengo palabras para describir mi admiración hacia quienes realmente buscan la excelencia en el deporte peruano. Cuesta y mucho. Llegué para una Copa América y me voy cerrando un ciclo”, se lee en una parte de la extensa publicación de Antoniazzi.

Hola, dejo esto por acá... https://t.co/tqXmHdLuuk — Romina Antoniazzi (@rominantoniazzi) May 8, 2019

Romina Antoniazzi, con experiencia en medios como CMD, Panamericana TV, Latina y Tv Perú, asumió el reto más grande de su carrera en la FPF, puesto que, llegó para la Copa América Centenario 2016, las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 y el regreso de la selección peruana a una Copa del Mundo después de 36 años.

De momento, la FPF no se ha pronunciado sobre la salida de Romina Antoniazzi ni tampoco sobre su posible reemplazante y se espera que lo haga en las próximas horas, previo a la Copa América Brasil 2019 donde la selección peruana debutará contra Venezuela y luego se medirá frente a Brasil y Bolivia por el Grupo A.

Dato: La selección peruana jugará dos amistosos previo a la Copa América 2019: el 5 de junio contra Costa Rica y el 9 del mismo mes frente a Colombia.