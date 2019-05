La enérgica respuesta del 'Puma' Carranza a Leao Butrón: "Es suplente y eso le molesta"

Las declaraciones de Leao Butrón sobre a José Luis Carranza no le cayó nada bien al excapitán de Universitario de Deportes, y fiel a su estilo frontal respondió con contundencia al '1' de Alanza Lima.

El 'Puma' Carranza quedó insatisfecho con las declaraciones de Leao Butrón, quien hizo énfasis en la particular forma de expresar que tiene el exdefensor, sin embargo, no tardó en responder de forma contundente.

“Esta bien, seguramente no tendré facilidad de palabra pero no soy hipócrita y no tengo caretas. Yo no soy sobón de los periodistas. El tiene que aceptar que es suplente y eso le molesta”, expresó José el 'Puma' Carranza a 'Libero'.

Además, Carranza sostuvo que, a pesar que el portero de Alianza Lima manifestara que nunca provocó a los 'merengues', lo hizo cuando levantaron el título del 2017 con una camiseta en alusión al apelativo de las 'cremas'.

“El dice que no burla del hincha de la 'U', pero usó un polo donde claramente nos ofendía a los hinchas. A caso a él le gustaría que nos pongamos un polo donde figura un mono. Es una ofensa y es violencia. Yo soy José Luis Carranza y punto”, sentenció el 'Puma' Carranza.

Asimismo, el también entrenador minimizó a las declaraciones del guardameta, quien lo descalificó como enemigo. “Yo prefiero escoger a mis enemigos y que tengan nivel para no perder el tiempo”, dijo Butrón a ESPN.