Leao Butrón tuvo desafiante declaración hacia el 'Puma' Carranza y Universitario [VIDEOS]

Estar alejado de las canchas por una lesión a la rodilla no separa a Leao Butrón de la polémica, pues el arquero de Alianza Lima se encargó de encender la hoguera al responder con contundencia al 'Puma' Carranza por pasadas declaraciones y al revelar que "gracias a su carrera" no se concretó su llegada Universitario de Deportes.

Leao Butrón expresó más de una frase que no le gustará nada al 'Puma' Carranza, al asegurar que el excapitán de los 'merengues' "no tiene facilidad de expresarse" y que los comentarios en su contra se realizaron con el fin de simpatizar con los hinchas del club de Ate.

"Sé lo que dijo, y lo hizo en un programa de ese equipo, habrá querido quedar bien, y se refería a mi celebración de mi polo que no insultaba a nadie, cuando yo sé que él si hizo muchas cosas que no se deben", expresó el '1' de Alianza Lima a 'ESPN'.

Por si fuera poco, énfasis a la particular forma de hablar del 'Puma' y terminó sentenciándolo al dejar entrever que no califica para tenerlo como enemigo. “Las pocas veces que me lo he cruzado fue muy amable. No puede hablar mucho porque no tiene facilidad. Prefiero no tener enemigos, y si los tengo yo los escojo, pero tienen que tener nivel para no perder el tiempo”

Hace unos días, José Luis Carranza tuvo fuertes palabras hacía Leao Butrón. ¿Tuvieron algún problema? pic.twitter.com/46UgYMKrCP — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 6, 2019

Pero no fue todo. pues Leao Butrón reveló que estuvo muy cerca de vestir los colores de Universitario para la temporada 2013, sin embargo, la negociación no se concretó gracias a lo que el portero 'blanquiazul' llama suerte.

“Hablé con Comizzo, él sabe. Yo salía de San Martín y no había firmado. Pero para suerte no se concretó. No puedo negarlo, estuve cerca, estaban bastante avanzadas pero por mi carrera, por mi tranquilidad, por mi familia y para yo estar orgulloso, por suerte no se dio”, comentó.

¿Leao Butrón pudo jugar en Universitario en el 2013? Sí, Comizzo lo llamó y estaba todo listo. El mismo arquero lo cuenta para ESPN FC! 👇🏼 pic.twitter.com/Uh6bfoAtmX — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) May 6, 2019

No obstante, Jorge Alfredo Vidal -gerente de comunicaciones de la 'U' en ese entonces- desmintió dicha versión, asegurando que Butrón no reunía los requisitos para ocupar alguna plaza en el equipo el cual salió campeón del torneo peruano en dicha temporada.

“Leao Butron es un gran profesional y gran arquero, pero no podía llegar a la U por qué buscábamos alguien con identidad crema y por eso llegó Carvallo, en su momento fui claro en decirlo”, manifestó mediante sus redes sociales.