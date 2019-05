Wilder Cartagena enfurece en vivo y hace dura crítica a Alianza Lima [VIDEO]

Wilder Cartagena fue entrevistado en Gol Perú tras finalizar el partido entre Alianza Lima y Mannucci por la fecha 12 de la Liga 1. Durante la conversación, el volante 'íntimo' demostró su molestia con es resultado final que obtuvieron ya que una vez más dejaron pasar una victoria prácticamente asegurada.

"Esto pasa por la desconcentración. En una pelota parada y en un rebote nos hacen dos goles. Así es difícil, tenemos que mejorar eso porque si no, no sumaremos puntos", dijo Wilder Cartagena luego del pitazo final del Alianza Lima vs Mannucci.

Asimismo, el volante de Alianza Lima señaló que él y sus compañeros hicieron un buen partido, pero que no consiguieron el resultado deseado por una desconcentración. "Estábamos haciendo un buen partido y tuvimos las ocasiones. Otra vez por una desconcentración nos terminan empatando un partido que lo teníamos ganado prácticamente", dijo Wilder Cartagena.

Antes de finalizar la entrevista, el reportero de Gol Perú le preguntó a Wilder Cartagena si sentía bronca por el empate que obtuvo Alianza Lima y él respondió de forma enérgica. "Demasiada", sostuvo el volante con un rostro de enojo.

Con el empate ante Mannucci, Alianza Lima sumó 16 puntos en el Apertura de la Liga 1 y se encuentra lejos de los líderes. Su próximo encuentro será contra Melga en condición de local.