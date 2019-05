El ‘Tigre’ Gareca no abandona

Los rumores sobre la posible partida de Ricardo Gareca de nuestro país, tras la Copa América Brasil 2019, volvieron a estar sobre el tapete. La incomodidad del ‘Tigre’ ante los diversos cambios y la inestabilidad que se ha generado en la Federación Peruana de Fútbol luego de la detención de Edwin Oviedo, manejos inadecuados, déficit económico y los conflictos con la Segunda División fueron algunas de las razones por las que se especuló que el argentino dejaría el cargo de estratega de la selección nacional tras el torneo continental. No obstante, fue el director deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas, quien salió al frente para ponerle fin a toda esa ola de rumores.

“Estuve en la mañana con Ricardo (Gareca) planificando todo respecto a lo que van a ser los ensayos de cara a la Copa América y un poco lo que viene pasando con la sub 23. Ahí, él estaba enterado de la noticia, lo quiso comentar y lo que puedo decirles ahora es que esto no tiene ningún sustento”, dijo en entrevista con Movistar Deportes, para luego aceptar que no todo es color de rosa en la Videna de San Luis. “Existen problemas administrativos y financieros. Estamos preocupados, sí, pero no para que la gente esté escuchando este tipo de noticias”, indicó.

El ‘Ciego’ dejó en claro que el ‘Tigre’ piensa cumplir con su contrato, tal como lo dijo el propio estratega tras su renovación. Hay que señalar que Gareca tiene contrato hasta el final de las Eliminatorias a Qatar 2022. “Cuando hubo el cambio de presidente (salida de Edwin Oviedo para el ingreso de Agustín Lozano) sí hubo muchas especulaciones, pero ahora no. Ahora todo está marchando bien y en lo que compete a mí, a la parte deportiva, Ricardo Gareca viene cumpliendo su trabajo y está en nosotros, en mi área, lograr que el comando técnico tenga todas las herramientas para cumplir el mejor trabajo posible”, agregó.

Finalmente, Oblitas recalcó que pese a todos los problemas, Gareca está tranquilo.“Se siente cómodo y él está bien”, finalizó. ❖