Cruz Azul vs Lobos BUAP EN VIVO: igualan 0-0 en partido por la Liga MX

VER EN VIVO | Cruz Azul vs. Lobos BUAP se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Televisa Deportes y TDN) | YouTube | Cruz Azul vs Lobos BUAP por Internet Gratis | por la jornada 16 de la Liga MX. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Olímpico de la BUAP desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora de México). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

Cruz Azul vs Lobos BUAP EN VIVO ONLINE por la Liga MX

Cruz Azul vs Lobos BUAP EN VIVO: alineaciones confirmadas

Ellos son los 11 licántropos que iniciarán el encuentro de esta tarde ante @Cruz_Azul_FC. ¡Vamos manada! 👊🐺#RespondeAlAullido pic.twitter.com/FFr0GoGxPI — Lobos BUAP Oficial (@LobosBuapMX) 28 de abril de 2019

Esta es la alineación de La Máquina presentada por @calientesports con la que enfrentará a Lobos BUAP.

Los jugadores suplentes son:

12. G. Allison

27. J. Madueña

20. A. Gutiérrez

14. M. Domínguez

13. J. Rodríguez

28. M. Zúñiga

7. M. Cauteruccio#EternamenteAzul pic.twitter.com/B5hX219Qob — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 28 de abril de 2019

Lobos BUAP, donde milita el delantero peruano Beto da Silva, marcha en la undécima casilla con 20 puntos, aunque todavía tiene opciones de alcanzar la fase de liguilla.

Cruz Azul, dirigido por Pedro Caixinha, se ubica en cuarto lugar con 26 unidades y viene de vencer 2-1 a los Pumas en el Estadio Azteca. Solo una tragedia evitaría la calificación del vigente subcampeón de la Liga MX. El peruano Yoshimar Yotún será titular.

¡Repórtense Azules! ¿Desde dónde nos apoyarán esta tarde, para disputar la jornada 16 del Clausura 2019.#EternamenteAzul pic.twitter.com/c3n13bEU1s — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 28 de abril de 2019

La jornada anterior, la 'Manada' logró un resonante triunfo en campo de los Xolos del Tijuana (1-2) y ahora tratará de imponer su condición de local ante el favorito Cruz Azul.

Cruz Azul vs. Lobos BUAP: horarios del partido

Perú: 4:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Colombia: 4:00 p.m.

Argentina: 6:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Uruguay: 6:00 p.m.

Cruz Azul vs. Lobos - alineaciones probables

Cruz Azul: José Corona, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Julio Domínguez, Igor Lichnovsky, Yoshimar Yotún, Edgar Méndez, Rafael Baca, Orbelin Pineda, Rodrigo Alvarado, Milton Caraglio.

Lobos BUAP: José Rodríguez, Francisco Rodríguez, Félix Crisanto, Víctor Velázquez, Abraham, Mauco Laínez, Óscar Macías, Aldo Cruz, Bryan Rabello, Leonardo Ramos, Michaell Chirinos.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cruz Azul vs Lobos BUAP?

Si quieres seguir Cruz Azul vs Lobos BUAP Gratis por Internet, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante.