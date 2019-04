Pablo Lavandeira: "Mi sueño más grande es ser campeón con Universitario”

A pesar de los pocos refuerzos realizados en la pretemporada, Universitario ha realizado una excelente campaña que le permitió mantener un invicto que se extendió por varias fechas y ubicarse en los primeros puestos en la Liga 1.

Uno de los artifices de la gran campaña de Universitario es Pablo Lavandeira, el uruguayo se ha ganado la confianza de Nicolás Córdova, quien lo mantiene en sus alineaciones titulares desde su llegada en el Clausura 2018.

En entrevista para Punto Deportivo, Lavandeira señaló: "Estoy muy cómodo, he llegado a un club donde quería estar. Mi sueño más grande es ser campeón con Universitario. Creo que Perú es mi lugar en el mundo. Acá he podido disfrutar el fútbol en su máximo esplendor y he vivido mis mejores años deportivos. Además, tengo el reconocimiento de la gente".

Por este cariño que afirma sentir por los cremas y el país, que el volante de 28 años se animó a hablar de su posile nacionalización. “Seguramente me voy a nacionalizar. No voy a ocupar cupo de extranjero y eso me da la posibilidad de quedarme más tiempo en el club”, mencionó.

Respecto al partido de infarto que sostendrán con Sporting Cristal, Lavandeira se refirió a los hinchas, de quienes destacó su compañía: "No dejaron de estar y apoyaron más que nunca. Antes de un partido complicado, los hinchas hicieron una manifestación y nos siguieron desde el hotel hasta el estadio. Caminaron más de 50 cuadras. Había una multitud increíble. Eso solo lo he visto en el hincha de Universitario”, sentenció.

Pablo Lavandeira llegó a Universitario a mitad del 2018, cuando la crisis crema los mantenía en puestos de descenso. El uruguayo en Perú defendió las camisetas, además de la crema, de UTC, Deportivo Municipal, Sport Rosario.