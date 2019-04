Zidane: "El Real Madrid tiene 33 Ligas, ¿cuántas tiene el Barcelona?" [VIDEO]

La rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona se reavivó. Y es que este miércoles, Zinedine Zidane dejó a un lado la formalidad para aclararle a todos que la 'Casa Blanca' sigue siendo el club más ganador de la Liga Santander.

Durante una conferencia de prensa, el entrenador francés manifestó que el principal objetivo de la próxima temporada será salir campeón de la liga española y acabar con el reinado de los 'culés' en los últimos años. Para 'Zizou', el torneo local es más importante que la Champions League y Copa del Rey.

“Para mí, lo más importante es La Liga, es más complicada porque son 38 jornadas. En Champions tienes doce o trece partidos. El próximo año vamos a intentar empezar La Liga de la mejor manera, porque es el torneo del día a día. Si no empezamos bien va a ser otra vez complicado. Para mí y para los jugadores debe ser el primer objetivo el próximo año", aseveró Zidane.

El 'dardo' del técnico del Real Madrid para el Barcelona

Zinedine Zidane aplaudió y reconoció que el FC Barcelona ha sido ampliamente superior a todos los equipos en la presente edición de la Liga Santander; sin embargo, mandó un 'dardo' que muchos simpatizantes del conjunto 'azulgrana' han criticado.

"Tenemos 33 Ligas. ¿El Barça cuantas?", fue el inesperado mensaje del estratega de 46 años. Últimamente lo están haciendo bien y hay que felicitarle y reconocerlo. Pero si me hablas de cifras el Madrid tiene más Ligas y no es para defenderme, sino porque me dices que últimamente ellos lo están haciendo mejor en Liga, ¿cuántas tienen ellos?. Hay que cambiar esa dinámica", agregó el DT del Real Madrid.