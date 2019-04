Paolo vuelve a casa

Algunos lo ven como el regreso del hijo pródigo, otros tienen el corazón dividido porque es un jugador que admiran, pero ahora será un rival. Paolo Guerrero ha regresado al país, pero esta vez para enfrentar, con el Inter de Porto Alegre (7:30 p.m.), a Alianza Lima por la Copa Libertadores. En el estadio Nacional, con las tribunas llenas, los íntimos buscarán mantener sus chances de alcanzar el cupo a la Sudamericana, aunque al frente estará un equipo de jerarquía y que ya se encuentra clasificado a los octavos de final.

El ‘Depredador’ aparece como la principal atracción del duelo. El cuadro íntimo ha anunciado que le rendirá un homenaje especial, mientras los hinchas ya lo recibieron como un ídolo desde el arribo a Lima. Guerrero enfrentará al equipo del que es hincha, pero también obligado a defender sus colores y alargar su racha goleadora con el Inter (tiene tres tantos).

“Si hago un gol, no lo voy a celebrar. Es el equipo de mis amores”, dijo Guerrero en conferencia de prensa para luego señalar lo que le dice el corazón. “Algún día me gustaría jugar una Copa Libertadores con Alianza Lima, pero ahora es otra historia, me debo a mi equipo y necesitamos ganar para conseguir la clasificación. Jugar por Alianza es mi sueño”, manifestó el ‘Depredador’.

Por su parte, Miguel Ángel Russo ha tenido problemas para armar su once inicial ya que Wilder Cartagena se encuentra suspendido, mientras que José Manzaneda y Aldair Salazar no serán tomados en cuenta por lesión. El DT argentino ha decidido apostar por Rodrigo Cuba en la banda derecha, mientras que Joazinho Arroé irá como volante por izquierda. Reaparece Luis Ramírez y Mauricio Affonso será la carta de gol en el cuadro íntimo que lleva una racha de nueve partidos sin poder ganar.❖