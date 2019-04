El día que Maradona “invitó” a su casa a Julio César Toresani para agarrarse a golpes [VIDEO]

Este lunes una fatídica noticia enlutó el fútbol argentino. El exjugador Julio César Toresani dejó de existir a los 51 años, las primeras hipótesis apuntan que su partida se debió a un suicidio. Tras su deceso se recordó las innumerables anécdotas que vivió en su etapa como futbolista, donde la más histórica y recordada fue cuando Diego Armando Maradona le envió un retador mensaje “invitándolo” a liarse a golpes.

Este incidente surgió luego de una trifulca en un partido entre el Boca Juniors y el Colón de Santa Fe el 7 de octubre de 1995 en la Bombonera. El ‘Pelusa’ jugaba en el cuadro ‘xeneize’ mientras que el ‘Huevo’, como lo conocían a Toresani, defendía los colores del ‘Sabalero’.

En la primera etapa de ese cotejo nació una jugada dividida donde Claudio ‘El Pájaro’ Caniggia, del Boca, le propinó una patada a Dante Unali. Este incidente desató la bronca de los jugadores visitantes que fueron a reclamar la desleal jugada, uno de ellos fue Julio César Toresani. El ‘D10S’ salió en defensa de los suyos y fue a recriminar al jugador de Colón enfrascándose en una fuerte discusión.

La acción culminó con varios amonestados, Caniggia, Maradona y Toresani vieron la amarilla, aunque en el caso del ‘Huevo’ fue su segunda cartulina lo que significó su expulsión. Post partido el tema no quedó totalmente cerrado y el jugador del Colón salió a decir que por culpa del ´Pelusa’ lo terminaron echando. “Y lo que diga cuando escuche esto no me importa un ca.... Quisiera tenerlo en frente a ver si me dice las cosas como me dijo después del partido me iba a agarrar. Esta bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa”, lanzó el exfutbolista.

Diego Maradona no tardó en responderle y utilizó las cámaras de la prensa para “invitarlo” a su departamento para así “saldar” cuentas. “A Toresani le dije en la cancha que yo vivo en Seguro y Habana 4310, séptimo piso y vamos a ver si me dura 30 segundos”, fue el mensaje retador que quedó en la historia.

Esta “invitación” de desvaneció en el aire ya que no llegó a concretarse el esperado encuentro entre ambos futbolistas. Todo este cruce de palabras quedó para la anécdota ya que meses después se encontrarían en el mismo equipo.

En la campaña siguiente, ambos protagonistas se encontraron jugando en el mismo equipo. Toresani llegaba a Boca Juniors para la temporada 1996-97: "El haber jugado con Maradona no me lo quita nadie. Con él compartí viajes, giras, partidos, vestuarios, alegrías y tristezas (…) Vivo agradecido con Dios por la posibilidad que me dio de compartir con el más grande futbolista del mundo", aseguró en su momento el exjugador argentino que este lunes partió a la eternidad.