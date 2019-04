Benzema hace olvidar a Cristiano Ronaldo con inédito récord en el Real Madrid

Karim Benzema se convirtió en la gran figura del partido que tuvo este domingo el Real Madrid ante el Athletic de Bilbao, equipo al que le anotó tres goles en el marco de la jornada 33 de la Liga Santander.

El 'Gato' no solo fue clave en la victoria de la 'Casa Blanca', sino que hizo historia al establecer un récord que nunca antes había ocurrido en los 117 años de historia del club blanco y que su excompañero Cristiano Ronaldo no pudo lograr.

Cuando Benzema marcó el primer gol del Real Madrid vs Athletic Bilbao, el conocido estadístico Mister Chip utilizó su cuenta de Twitter para resaltar que el delantero francés había marcados seis goles seguidos del conjunto 'merengue', lo que nunca había hecho 'CR7'.

"Lo que nunca hizo Cristiano lo acaba de hacer Benzema: marcar SEIS goles consecutivos del Real Madrid", se lee en la publicación de Twitter.

"Lo que nunca hizo Cristiano lo acaba de hacer Benzema: marcar SEIS goles consecutivos del Real Madrid"

Minutos después, luego de que Karim Benzema decretara su hat-trick, Mister Chip contó que el artillero de 31 años se convirtió en el único futbolista de la historia del Real Madrid en marcar ocho goles seguidos.

"¡Histórico! Karim Benzema en el primer jugador en los 117 años de historia del Real Madrid que marca ocho goles seguidos del club sin que anote ningún otro compañero", escribió en Twitter el también periodista.

KARIM @Benzema ES EL PRIMER JUGADOR EN LOS 117 AÑOS DE HISTORIA DEL @realmadrid QUE MARCA OCHO GOLES SEGUIDOS DEL CLUB SIN QUE ANOTE NINGÚN OTRO COMPAÑERO.

"No sé a qué se llama delantero centro. Para mí, ser delantero es muchas cosas, no sólo los goles: aportar al equipo, moverse... Juego aquí con el '9', hoy he jugado por el sistema del equipo como un '9', pero me da igual si hay otro '9' para jugar al lado o no", manifestó Benzema tras el triunfo del Real Madrid en referencia a la presencia de Cristiano Ronaldo en temporadas anteriores.

DATO: Benzema está a un tanto de igualar el récord histórico de goles seguidos de un mismo jugador para un determinado club en toda la historia del fútbol español, estadística que comparten Quini (Sporting), Kodro (Real Sociedad) y Messi (Barcelona).

